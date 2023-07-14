Не тільки ЗСУ: у путіна купа проблем з "виборами" на окупованих територіях

Головною проблемою є кадри

Росіяни мають нові проблеми з "виборами" на окупованих територіях України. Крім загрози з боку ЗСУ "зрада" у влади росії і з колаборантами — їх немає.

Про це та інші проблеми рф з псевдовиборами розповіли російські журналісти.

За їхніми даними, однією з головних проблем для організаторів виборів на захоплених територіях України є пошук охочих брати в них участь.

"Більшість учасників партійних праймериз або колаборанти, які давно переслідуються владою України, або відверті невдахи, у яких не вдалося побудувати кар’єру в держорганах аннексованого Криму і "великої росії", — кажуть джерела журналістів.

Так, наприклад, одним із кандидатів на праймеріз у "закзбори Херсонської області" є колишній безробітний, який під час повномасштабної війни недовго побув на посаді голови окупаційної адміністрації Снігурівки (Миколаївська область).

"Дві найбільші групи, що становлять більше половини від усіх учасників праймериз, — місцеві колаборанти та люди, які приїхали на анексовані території з Криму та російських регіонів. Крім вже згаданого Барбашова у голосуванні беруть участь "ТВО глави" Запорізької області Євген Балицький та його права рука "мер" Мелітополя Галина Данильченко. Вона відома як перша чиновниця, яка відкрито пішла на співпрацю з російською владою після початку війни", - пишуть журналісти.

Крім того, у виборах бере участь Олег Орусь, "заступник голови адміністрації" села Чорнобаївка, що стало мемом через велику кількість артилерійських атак ЗСУ на місцеву авіабазу, що активно використовувалася російськими військами.

Беруть участь у праймеріз і "лівобережні" чиновники з територій, які неодноразово потрапляли під евакуацію. Наприклад, "заступник голови" "каховської військово-цивільної адміністрації" Вадим Ктітор. Кадровий голод у єдиноросів, мабуть, настільки сильний, що на попереднє голосування одночасно заявилися "віце-прем’єр" Херсонської області Віталій Булюк та його син, 28-річний агробізнесмен Віктор.

Інший проблемою для путіна є конкуренти з інших російських партій. Справа в тому, що, за даними видання, росія хоче провести "вибори" за всіма російськими канонами — максимальна контрольованість і глобальна "підтримка" "єдиної росії".

"За словами двох джерел "Верстки", близьких до керівництва парламентських партій, перед організаторами виборів "стоїть завдання мінімізувати представництво КПРФ", а в ідеалі "дати їй нуль мандатів"…комуністам у захоплених регіонах "не раді з 2014 року": не любить комуністів, побоюючись, що вони стануть структурою для об’єднання реальної опозиції на нових територіях. Зюганов не вічний, "транзит" влади в партії не запущений, і які люди "спливуть" у його процесі — не вгадаєш", — йдеться у матеріалі.

Для забезпечення "відсутності несподіванок" адміністрація президента разом із Центрвиборчкомом (ЦВК) застосовує на анексованих територіях цілий набір "інновацій".

платять "кінські прайси" політтехнологам;

вкорочують програму "виборів";

жителі, що залишилися на окупованих територіях, взагалі не обиратимуть виконавчу владу;

всі "вибори" на анексованих територіях пройдуть виключно за партсписками