Не тільки ЗСУ: у путіна купа проблем з "виборами" на окупованих територіях
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Головною проблемою є кадри
Росіяни мають нові проблеми з "виборами" на окупованих територіях України. Крім загрози з боку ЗСУ "зрада" у влади росії і з колаборантами — їх немає.
Про це та інші проблеми рф з псевдовиборами розповіли російські журналісти.
За їхніми даними, однією з головних проблем для організаторів виборів на захоплених територіях України є пошук охочих брати в них участь.
"Більшість учасників партійних праймериз або колаборанти, які давно переслідуються владою України, або відверті невдахи, у яких не вдалося побудувати кар’єру в держорганах аннексованого Криму і "великої росії", — кажуть джерела журналістів.
Так, наприклад, одним із кандидатів на праймеріз у "закзбори Херсонської області" є колишній безробітний, який під час повномасштабної війни недовго побув на посаді голови окупаційної адміністрації Снігурівки (Миколаївська область).
"Дві найбільші групи, що становлять більше половини від усіх учасників праймериз, — місцеві колаборанти та люди, які приїхали на анексовані території з Криму та російських регіонів. Крім вже згаданого Барбашова у голосуванні беруть участь "ТВО глави" Запорізької області Євген Балицький та його права рука "мер" Мелітополя Галина Данильченко. Вона відома як перша чиновниця, яка відкрито пішла на співпрацю з російською владою після початку війни", - пишуть журналісти.
Крім того, у виборах бере участь Олег Орусь, "заступник голови адміністрації" села Чорнобаївка, що стало мемом через велику кількість артилерійських атак ЗСУ на місцеву авіабазу, що активно використовувалася російськими військами.
Беруть участь у праймеріз і "лівобережні" чиновники з територій, які неодноразово потрапляли під евакуацію. Наприклад, "заступник голови" "каховської військово-цивільної адміністрації" Вадим Ктітор. Кадровий голод у єдиноросів, мабуть, настільки сильний, що на попереднє голосування одночасно заявилися "віце-прем’єр" Херсонської області Віталій Булюк та його син, 28-річний агробізнесмен Віктор.
Інший проблемою для путіна є конкуренти з інших російських партій. Справа в тому, що, за даними видання, росія хоче провести "вибори" за всіма російськими канонами — максимальна контрольованість і глобальна "підтримка" "єдиної росії".
"За словами двох джерел "Верстки", близьких до керівництва парламентських партій, перед організаторами виборів "стоїть завдання мінімізувати представництво КПРФ", а в ідеалі "дати їй нуль мандатів"…комуністам у захоплених регіонах "не раді з 2014 року": не любить комуністів, побоюючись, що вони стануть структурою для об’єднання реальної опозиції на нових територіях. Зюганов не вічний, "транзит" влади в партії не запущений, і які люди "спливуть" у його процесі — не вгадаєш", — йдеться у матеріалі.
Для забезпечення "відсутності несподіванок" адміністрація президента разом із Центрвиборчкомом (ЦВК) застосовує на анексованих територіях цілий набір "інновацій".
- платять "кінські прайси" політтехнологам;
- вкорочують програму "виборів";
- жителі, що залишилися на окупованих територіях, взагалі не обиратимуть виконавчу владу;
- всі "вибори" на анексованих територіях пройдуть виключно за партсписками
Нагадаємо, що після оголошення про анексію окупованих частин Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей на "підставі" псевдореферендумів у вересні 2022 року кремль всерйоз став готувати проведення виборів "народних рад", які мають легітимізувати окупаційну владу у внутрішньополітичному житті.