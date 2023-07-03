Страшно, що ЗСУ "проголосують"? У кремлі заговорили про перенесення "виборів" на окупованих територіях України

Путіну доповіли про підготовку псевдовиборів на окупованих територіях України

На тлі контрнаступу ЗСУ у росії заговорили про перенесення так званих "виборів" на окупованих територіях України, які були заплановані на 10 вересня 2023 року.

Про це повідомили у пресслужбі кремля.

Так, доповідаючи перед російським диктатором володимиром рутіним, глава Центральної виборчої комісії (ЦВК) росії елла памфілова повідомила йому, що не з чуток знає про ситуацію в окупованих регіонах. І хоча в росії дуже хочуть провести ці вибори вона не виключає, що їх можуть перенести "через погіршення ситуації".

"Тим не менш, оскільки ситуація непроста, якщо виникнуть обставини непередбачувані в якомусь районі, а ми зрозуміємо, що там виникає серйозна небезпека для життя громадян, то у нас є право "вибори" ці відкласти. Ми неодмінно цим правом скористаємося, якщо на те будуть серйозні підстави", — каже памфілова.

Нагадаємо, що після оголошення про анексію окупованих частин Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей на "підставі" псевдореферендумів у вересні 2022 року кремль всерйоз став готувати проведення виборів "народних рад", які мають легітимізувати окупаційну владу у внутрішньополітичному житті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" з’ясовував, навіщо президенту росії володимиру путіну черговий політичний фарс на українських територіях — псевдовибори в окупованих регіонах.