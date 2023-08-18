Напередодні псевдовиборів в окупантів: у Буданова звернувся з проханням до українців

Усі причетні до незаконного проведення виборів будуть притягнуті до відповідальності

Напередодні проведення росіянами псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях громадян закликають повідомляти інформацію про колаборантів та свідчення фальсифікацій та нелегітимність проведення цього фейкового заходу.

З таким проханням до українців звернулися до Головного управління розвідки Міністерства оборони України у своєму офіційному Telegram-каналі.

"Кремлівський окупаційний режим планує імітацію проведення фейкових виборів на тимчасово окупованих територіях України у вересні 2023 року. Мета — спроба легітимізувати окупацію та воєнні злочини, вчинені російською армією. як це й відбувалося раніше зі зрадниками та колаборантами", — йдеться в повідомленні.

Своєю чергою у розвідці просять передавати інформацію про:

колаборантів з місцевих жителів та їх кураторів з росії (особиста інформація, адреси, номери авто, телефонні номери тощо);

так званих депутатів та представників окупаційних адміністрацій;

свідчення фальсифікації псевдовиборів.

Також у ГУР МО додали, що ці дані про ворога допоможуть наблизити його поразку:

склади зберігання снарядів та ПММ;

місця розміщення, зберігання та ремонту військової техніки;

штаби та пункти управління окупаційними військами;

місця розміщення РЕР та РЕБ;

місця зберігання коштів ППО.

Важливо! Такі дані дійсно допоможе Україні ефективніше боротися з противником, проте слід пам’ятати, що цю інформацію слід передавати виключно у тому випадку, коли ви впевнені у безпеці її передачі та своїй безпеці зокрема.

Нагадаємо, раніше директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський розповів "Телеграфу", кого кремль має намір "тягнути" на псевдовибори на тимчасово окупованих територіях України.