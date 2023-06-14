Підтримав ворогів: українець проголосував за росіянина на виборах у великій організації

Українець несподівано підтримав окупанта під час голосування за голову підкомітету ISO

Вибори нового глави одного із підкомітетів ISO (Міжнародна організація зі стандартизації) завершилися скандалом. У голосуванні переміг представник російської "Газпром нафти" Сергій Баранов, а його кандидатуру під час голосування підтримав українець.

Як зазначають у протоколі голосування на сайті ISO, на виборах голови Підкомітету ISO/TC 67/SC 8 "Арктичні операції" за росіянина проголосували представники 14 країн.

Зокрема, за представника країни-окупанта свої голоси віддали Аргентина, Австрія, Бахрейн, Китай, Іран, Корея, Кувейт, Мексика, Катар, Росія, Саудівська Аравія, Іспанія, Таїланд та Україна.

При цьому кандидатуру Баранова не підтримали Канада, Данія, Фінляндія, Норвегія та Великобританія. Утрималися під час голосування Австралія, Бельгія, Бразилія, Кіпр, Франція, Німеччина, Індонезія, Ірландія, Італія, Японія, Казахстан, Нідерланди, Португалія, Швеція та США.

Водночас, видання LB.ua звернуло увагу на той факт, що в ISO Україну представляє Національний орган стандартизації ДП "УкрНІЦ", який очолює Олег Швидкий, якщо вірити аналітичній системі Youcontrol. При цьому залишається незрозумілим, хто персонально проголосував за обрання представника Росії.

Нагадаємо, що російська "Газпром нафта" перебуває під санкціями ще з 2014 року після агресії росії проти України. Обмежувальні заходи проти компанії запровадили Євросоюз, США, Великобританія, Канада, Швейцарія, Австралія та Нова Зеландія.

Раніше "Телеграф" писав про те, що деякі країни розглядали питання пом’якшення санкцій щодо "Газпрому".