Поддержал врагов: украинец проголосовал за россиянина на выборах в крупной организации

Украинец неожиданно поддержал оккупанта при голосовании за главу подкомитета ISO

Выборы нового главы одного из подкомитетов ISO (Международная организация по стандартизации) завершились скандалом. В голосовании победил представитель российской "Газпром нефти" Сергей Баранов, а его кандидатуру при голосовании поддержал украинец.

Как отмечают в протоколе голосования на сайте ISO, на выборах главы Подкомитета ISO/TC 67/SC 8 "Арктические операции" за россиянина проголосовали представители 14 стран.

В частности, за представителя страны-оккупанта свои голоса отдали Аргентина, Австрия, Бахрейн, Китай, Иран, Корея, Кувейт, Мексика, Катар, рф, Саудовская Аравия, Испания, Таиланд и Украина.

При этом кандидатуру Баранова не поддержали Канада, Дания, Финляндия, Норвегия и Великобритания. Воздержались во время голосования Австралия, Бельгия, Бразилия, Кипр, Франция, Германия, Индонезия, Ирландия, Италия, Япония, Казахстан, Нидерланды, Португалия, Швеция и США.

В то же время издание LB.ua обратило внимание на тот факт, что в ISO Украину представляет Национальный орган стандартизации ГП "УкрНИЦ", который возглавляет Олег Швыдкий, если верить аналитической системе Youcontrol. При этом остается неясным, кто именно персонально проголосовал за избрание представителя рф.

Напомним, что российская "Газпром нефть" находится под санкциями еще с 2014 года после агрессии россии против Украины. Ограничительные меры против компании ввели Евросоюз, США, Великобритания, Канада, Швейцария, Австралия и Новая Зеландия.

Ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые страны рассматривали вопрос смягчения санкций в отношении "Газпрома".