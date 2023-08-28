"Казарма" кадирівців злетіла в повітря: окупантам в Енергодарі прилетів привіт від партизанів (відео)

На місце події прибули пожежні розрахунки та карети швидкої допомоги

В Енергодарі Запорізької області, де зовсім недавно підірвали голів окупаційної "поліції", пролунав вибух. Внаслідок події постраждав особовий склад російських окупантів та припарковані у дворі автомобілі.

Про це у понеділок, 28 серпня, повідомляють у Telegram-каналі Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Такий "сюрприз" загарбникам було зроблено внаслідок операції місцевого руху опору, координованого ГУР.

Зазначається, що внаслідок вибуху було пошкоджено імпровізовану "казарму" підрозділу росгвардії омон "Ахмат-1". Після того, як Енергодар був окупований, кадирівці захопили будівлю по вул. Будівельників, 46, де раніше було місцеве відділення банку, та обладнали його для своїх потреб.

"О 09.50 за вказаною адресою відбувся вибух. В результаті постраждав особовий склад окупантів та припарковані у дворі автомобілі. В приміщенні розпочалась пожежа. На місце події прибули пожежні розрахунки та карети швидкої допомоги. Наразі уточнюється інформація щодо кількості вбитих та поранених "кадирівців", — йдеться у повідомленні.

Водночас у ГУР наголосили, що жертв та постраждалих серед мирного населення немає. Після того, що сталося, окупанти терміново евакуювали місцеву військово-цивільну адміністрацію. Наразі у місті проходять перевірки та обмежений доступ до мережі Інтернет.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ГУР розповіли, як представники руху опору та військові розвідники "привітали" російських загарбників вибуховими "подарунками" з Днем Державного прапора та Днем Незалежності України.