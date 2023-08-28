Колаборант – у лікарню, окупанти – у морг: у ГУР розкрили деталі двох блискучих операцій (відео)

У розвідці показали шикарні результати операцій

Російські окупанти отримали "вітання" від військових розвідників та представників руху опору з Днем Незалежності та Днем українського прапора. У ході проведення блискучої операції було знищено низку ворожих об’єктів на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Один із колаборантів від такого "сюрпризу" вирушив до лікарні. Про це повідомили у Telegram-каналі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"24 серпня 2023 року у місті Кам’янка-Дніпровська Василівського району Запорізької області у межах святкування Дня Незалежності України близько шостої ранку у вікно помешкання "заступника голови" окупаційної військово-цивільної адміністрації, колаборанта Олександра Реймера завітав український дрон-камікадзе. Пораненого колаборанта евакуювали до лікарні", — йдеться у повідомленні.

На день раніше, коли в Україні відзначали День Державного прапора, в Енергодарі проводився захід для особового складу окупаційних військ у штабі відділення ФСБ. Приблизно о 19:00, коли на місці зібралася велика кількість загарбників, у штабі пролунав потужний вибух.

"Після початку евакуації по паркувальному майданчику поблизу будівлі було завдано ще одного удару, який додатково знищив особовий склад окупантів, а також значно пошкодив розташовані там автомобілі", — розповіли у розвідці.

Незабаром до місця події прибули три пожежні розрахунки, а також карета швидкої допомоги. Зазначається, що тіла ліквідованих окупантів одразу кількома військовими "Уралами" відвезли у напрямку до Мелітополя.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на території тимчасово окупованої Каховки на Херсонщині пролунав потужний вибух. Удар припав по накопиченню великої кількості російських загарбників.