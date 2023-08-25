В окупованій Каховці потужний вибух, виріс величезний гриб: фото та подробиці

Окупанти поки що ніяк не прокоментували вибухи в підконтрольному місті

У тимчасово окупованій Каховці Херсонської області пролунав сильний вибух. Повідомляється, що "приліт" прийшовся якраз по скупченню російських солдатів.

У мережі поділилися фото, на якому видно величезний стовп чорного диму. Інформації про пошкодження чи жертви на цей час немає.

Так, у місцевих Telegram-каналах близько 18:40 стали публікувати фото прильоту в одному з районів Каховки біля підприємства ГрінТім. Повідомляється, що вибух стався ще в обід 25 серпня близько 14:00, але повідомили про нього тільки ближче до вечора.

Окупаційна влада поки ніяк не прокоментувала інформацію щодо вибуху, з українського боку також жодних офіційних даних не надходило. Нагадаємо, що Каховка розташована на лівому березі Херсонської області в 100 км від звільненого минулої осені Херсона. ГрінТім розташований на південному заході Каховки під час виїзду з міста — це агропідприємство, яке до окупації успішно працювало у місті за адресою Чаплинське шосе, 7.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Криму пролунав потужний вибух у районі населеного пункту Оленівка. Місцеві повідомили, що там розташовано військовий об'єкт.