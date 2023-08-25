В оккупированной Каховке мощнейший взрыв, вырос огромный гриб: фото и подробности

Оккупанты пока никак не прокомментировали взрывы в подконтрольном городе

Во временно оккупированной Каховке Херсонской области прозвучал мощный взрыв. Сообщается, что "прилет" пришелся как раз по скоплению российских солдат.

В сети поделились фото, на котором виден огромный столб черного дыма. Информации о повреждениях или жертвах на данный момент нет.

Так, в местных Telegram-каналах около 18:40 стали публиковать фото прилета в одном из районов Каховки возле предприятия ГринТим. Сообщается, что взрыв произошел еще в обед 25 августа около 14:00, но сообщили о нем только ближе к вечеру.

Оккупационные власти пока никак не прокомментировали информацию о взрыве, с украинской стороны также никаких официальных данных не поступало. Напомним, что Каховка расположена на левом берегу Херсонской области в 100 км от освобожденного минувшей осенью Херсона. ГринТим расположен на юго-западе Каховке при выезде из города — это агропредприятие, которое до оккупации успешно работало в городе по адресу Чаплинское шоссе, 7.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Крыму раздался мощный взрыв в районе населенного пункта Оленевка. Местные сообщили, что там расположен военный объект.