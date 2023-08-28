"Казарма" кадыровцев взлетела на воздух: оккупантам в Энергодаре прилетел привет от партизанов (видео)

На место происшествия прибыли пожарные расчеты и кареты скорой помощи

В Энергодаре Запорожской области, где совсем недавно подорвали глав оккупационной "полиции", прогремел взрыв. В результате происшествия пострадал личный состав российских оккупантов и припаркованные во дворе автомобили.

Об этом в понедельник, 28 августа, сообщают в Telegram-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Такой "сюрприз" захватчикам был сделан в результате операции местного движения сопротивления, координированного ГУР.

Отмечается, что в результате взрыва была повреждена импровизированная "казарма" подразделения росгвардии омон "Ахмат-1". После того как Энергодар был оккупирован, кадыровцы захватили здание по ул. Строителей, 46, где ранее было местное отделение банка, и оборудовали его для своих нужд.

"В 09.50 по указанному адресу произошел взрыв. В результате пострадал личный состав оккупантов и припаркованные во дворе автомобили. В помещении начался пожар. На место происшествия прибыли пожарные расчеты и кареты скорой помощи. Уточняется информация о количестве убитых и раненых "кадыровцев", — говорится в сообщении.

В то же время в ГУР подчеркнули, что жертв и пострадавших среди мирного населения нет. После случившегося оккупанты срочно эвакуировали местную военно-гражданскую администрацию. Сейчас в городе проходят проверки и ограничен доступ к сети Интернет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ГУР рассказали, как представители движения сопротивления и военные разведчики "поздравили" российских захватчиков взрывными "подарками" с Днем Государственного флага и Днем Независимости Украины.