Коллаборант - в больницу, оккупанты - в морг: в ГУР раскрыли детали двух блестящих операций (видео)

В разведке показали шикарные результаты операций

Российские оккупанты получили "поздравление" от военных разведчиков и представителей движения сопротивления с Днем Независимости и Днем украинского флага. В ходе проведения блестящей операции был уничтожен ряд вражеских объектов на временно оккупированной территории Запорожской области.

Один из коллаборантов от такого "сюрприза" отправился в больницу. Об этом сообщили в Telegram-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"24 августа 2023 года в городе Каменка-Днепровская Васильевского района Запорожской области в рамках празднования Дня Независимости Украины около шести утра в окно помещения "заместителя председателя" оккупационной военно-гражданской администрации, коллаборанта Александра Реймера посетил украинский дрон-камикадзе. Раненого коллаборанта эвакуировали в больницу", — говорится в сообщении.

Днем ранее, когда в Украине отмечали День Государственного флага, в Энергодаре проводилось мероприятие для личного состава оккупационных войск в штабе отделения ФСБ. Примерно в 19:00, когда на месте собралось большое количество захватчиков, в штабе прогремел мощный взрыв.

"После начала эвакуации по парковочной площадке вблизи здания был нанесен еще один удар, дополнительно уничтоживший личный состав оккупантов, а также значительно повредивший расположенные там автомобили", — рассказали в разведке.

Вскоре к месту происшествия прибыли три пожарных расчета, а также карета скорой помощи. Отмечается, что тела ликвидированных оккупантов сразу несколькими военными Уралами отвезли в направлении Мелитополя.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на территории временно оккупированной Каховки в Херсонской области прогремел мощный взрыв. Удар пришелся по скоплению большого количества российских захватчиков.