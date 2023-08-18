В Энергодаре взорвали глав оккупационной "полиции": видео удара уже в сети

Ранения получила вся верхушка гауляйтеров

В пятницу, 18 августа, украинские военные нанесли удар по расположение оккупантов в Энергодаре. Под удар попали руководители местной "полиции", которые в этот момент находилось на совещании.

Об этом сообщает ГУР МО.

Как сообщают в украинской разведке, инцидент произошел утром. Ориентировочно в 09:23 в кабинете начальника "полиции" раздался мощный взрыв.

"В результате этого численные ранения получили: начальник городского отдела полковник МВД россии чесанов павел валерьевич (Чувашская республика), его заместитель по оперативной работе, руководитель следственного отдела, начальник дежурной части и руководители ряда подразделений. Сразу после взрыва они были срочно доставлены в местную больницу", — говорится в сообщении.

Также в ГУР выяснили, что здание, кроме размещения управления полиции, использовалось в качестве размещения личного состава оккупантов. В результате взрыва дом получил значительные повреждения, пожар распространился на 3-5 этажа.

Сразу после взрывы захватчики оцепили район.

А саму атаку можно увидеть на опубликованном видео. На кадрах видно, как наши воины ювелирно влетели прямо в окно к россиянам.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 18 августа неизвестные дроны нападали на россиян и в россии. Один из них прилетел прямиком в Москва-Сити