В Энергодаре взорвали глав оккупационной "полиции": видео удара уже в сети
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Ранения получила вся верхушка гауляйтеров
В пятницу, 18 августа, украинские военные нанесли удар по расположение оккупантов в Энергодаре. Под удар попали руководители местной "полиции", которые в этот момент находилось на совещании.
Об этом сообщает ГУР МО.
Как сообщают в украинской разведке, инцидент произошел утром. Ориентировочно в 09:23 в кабинете начальника "полиции" раздался мощный взрыв.
"В результате этого численные ранения получили: начальник городского отдела полковник МВД россии чесанов павел валерьевич (Чувашская республика), его заместитель по оперативной работе, руководитель следственного отдела, начальник дежурной части и руководители ряда подразделений. Сразу после взрыва они были срочно доставлены в местную больницу", — говорится в сообщении.
Также в ГУР выяснили, что здание, кроме размещения управления полиции, использовалось в качестве размещения личного состава оккупантов. В результате взрыва дом получил значительные повреждения, пожар распространился на 3-5 этажа.
Сразу после взрывы захватчики оцепили район.
А саму атаку можно увидеть на опубликованном видео. На кадрах видно, как наши воины ювелирно влетели прямо в окно к россиянам.
Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 18 августа неизвестные дроны нападали на россиян и в россии. Один из них прилетел прямиком в Москва-Сити