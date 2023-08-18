В Енергодарі підірвали голів окупаційної "поліції": відео удару вже у мережі

Поранення отримала вся верхівка гауляйтерів

У п’ятницю, 18 серпня, українські військові завдали удару по розташування окупантів в Енергодарі. Під удар потрапили керівники місцевої "поліції", які перебували на нараді.

Про це повідомляє ГУР МО.

Як повідомляють в українській розвідці, інцидент стався вранці. Орієнтовно о 09:23 у кабінеті начальника "поліції" пролунав потужний вибух.

"Внаслідок цього чисельні поранення отримали: начальник міського відділу полковник мвс росії чесанов павло валерійович (Чувашська республіка), його заступник з оперативної роботи, керівник слідчого відділу, начальник чергової частини та керівники низки підрозділів. Одразу після вибуху їх було терміново доправлено до місцевої лікарні", — йдеться у повідомленні.

Також у ГУР з’ясували, що будівля, крім розміщення управління поліції, використовувалася для розміщення особового складу окупантів. Внаслідок вибуху будинок отримав значні пошкодження, пожежа поширилася на 3-5 поверхи.

Одразу після вибухів загарбники оточили район.

А саму атаку можна побачити на опублікованому відео. На кадрах видно, як наші воїни ювелірно влетіли прямо у вікно до росіян.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ніч на 18 серпня невідомі дрони нападали на росіян та в росії. Один з них прилетів прямо до Москви-Сіті