"Голосуй за Україну": у Луганську невідомі патріоти протестують проти путінських "виборів" (ексклюзивні фото)

Людей закликають не брати участь у путінських іграх

Країна-агресор готується до проведення псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях, а місцеві жителі вже почали влаштовувати протест черговому "цирку росіян".

Так, у центрі Луганська з’явився напис на різних будинках та огорожах, із закликами не брати участь у "виборах". Про це "Телеграфу" повідомили місцеві жителі.

Зроблено наступні надписи: "Ігноруй вибори", "Наш вибір — Україна", "Голосуй за Україну". Вони нанесені жовтою фарбою та помітити їх можна по всьому центру.

Зазначимо, що 10 вересня на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей відбудуться псевдовибори депутатів заксобраній та представницьких органів муніципальних утворень.

Цього ж дня на території росії відбудуться вибори посадових осіб у 20 суб’єктах країни-агресора. Також буде проведено додаткові вибори депутатів Держдуми.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, навіщо президентові росії володимиру путіну потрібен цей політичний фарс з "виборами" на тимчасово окупованих територіях. А також про те, що цього літа в кремлі вже почали говорити про можливе перенесення "виборів". Такий варіант розглядають у разі "погіршення ситуації".