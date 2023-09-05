Укр

"Голосуй за Украину": в Луганске неизвестные патриоты протестуют против путинских "выборов" (эксклюзивные фото)

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Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик, Дмитрий Дубенский
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Псевдовыборы пройдут уже на этой неделе
Псевдовыборы пройдут уже на этой неделе. Фото Телеграф

Людей призывают не принимать участие в путинских играх

Страна-агрессор готовится к проведению псевдовыборов на временно оккупированных территориях, одна местные жители уже начали устраивать протест очередному "цирку россиян".

Так, в центре Луганска появились надпись на разных зданиях и ограждениях, с призывами не принимать участие в "выборах". Об этом "Телеграфу" сообщили местные жители.

Надписи сделаны следующего содержания: "Ігноруй вибори", "Наш вибір — Україна", "Голосуй за Україну". Они нанесены желтой краской и заметить их можно по всему центру.

Отметим, что 10 сентября на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей пройдут псевдовыборы депутатов заксобраний и представительных органов муниципальных образований.

В этот же день на территории россии пройдут выборы должностных лиц в 20 субъектах страны-агрессора. Также будут проведены дополнительные выборы депутатов Госдумы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, зачем президенту россии владимиру путины нужен этот политический фарс с "выборами" на временно оккупированных территориях. А также о том, что этим летом в кремле уже начали говорить о возможном переносе "выборов". Такой вариант рассматривают в случае "ухудшения ситуации".

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#Украина #Протест #Выборы #Луганск #Временно оккупированные территории