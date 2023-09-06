Получил в подарок телефон со взрывчаткой: появились подробности покушения на топ-боевика "ЛНР"

Кроме самого боевика пострадал также его сын

На временно оккупированной Луганщине совершили покушение на известного генерала боевиков "ЛНР", так называемого "главу таможни ЛНР" Юрия Афанасьевского. Его взорвали в собственном доме, он получил множественные осколочные ранения головы, шеи, живота и в тяжелом состоянии попал в реанимацию.

Подробности инцидента сообщают росСМИ. Взрывчатка якобы была в телефоне, который Афанасьевскому передала некая женщина.

Якобы какой-то мужчина вступил в контракт с Афанасьевским и предложил общаться через защищенный Telegram-канал. Однако тот ответил, что пока освоил только разговоры по телефону и СМС-сообщения.

Мужчина предложил подарить Афанасьевскому смартфон. Это он и сделал через свою подругу, которая живет в Луганске. Получив телефон, боевик не смог разобраться в настройках гаджета и попросил помочь сына.

Пока тот разбирался со смартфоном, он зазвонил. Парень протянул его отцу, и в этот момент прогремел взрыв. Ранения получили и отец и сын. По данным росСМИ, заряд взрывчатки в аппарате был небольшим: его мощность в тротиловом эквиваленте исчислялась буквально в граммах. Однако ее вполне хватило бы для нанесения смертельных травм, если бы жертва в момент взрыва держала аппарат возле головы.

Сообщается, что предполагаемую участницу покушения уже задержали. Это — жительница оккупированного Луганска, которая якобы уже признала свою причастность и дала показания, касающиеся его вероятных организаторов.

Напомним, ранее мы писали о том, что СБУ ударила по собранию коллаборантов в Запорожской области. В этот момент в здании было более 30 предателей, охраняемых российскими военными, в частности, кадыровцами. Известно, что во время собрания они хотели организовать раздачу бюллетеней и кабинок для голосования, но СБУ "подкорректировала" их планы.