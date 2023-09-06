Укр

Получил в подарок телефон со взрывчаткой: появились подробности покушения на топ-боевика "ЛНР"

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
Юрий Афанасьевский Новость обновлена 06 сентября 2023, 11:05
Юрий Афанасьевский. Фото росСМИ

Кроме самого боевика пострадал также его сын

На временно оккупированной Луганщине совершили покушение на известного генерала боевиков "ЛНР", так называемого "главу таможни ЛНР" Юрия Афанасьевского. Его взорвали в собственном доме, он получил множественные осколочные ранения головы, шеи, живота и в тяжелом состоянии попал в реанимацию.

Подробности инцидента сообщают росСМИ. Взрывчатка якобы была в телефоне, который Афанасьевскому передала некая женщина.

Якобы какой-то мужчина вступил в контракт с Афанасьевским и предложил общаться через защищенный Telegram-канал. Однако тот ответил, что пока освоил только разговоры по телефону и СМС-сообщения.

Мужчина предложил подарить Афанасьевскому смартфон. Это он и сделал через свою подругу, которая живет в Луганске. Получив телефон, боевик не смог разобраться в настройках гаджета и попросил помочь сына.

Пока тот разбирался со смартфоном, он зазвонил. Парень протянул его отцу, и в этот момент прогремел взрыв. Ранения получили и отец и сын. По данным росСМИ, заряд взрывчатки в аппарате был небольшим: его мощность в тротиловом эквиваленте исчислялась буквально в граммах. Однако ее вполне хватило бы для нанесения смертельных травм, если бы жертва в момент взрыва держала аппарат возле головы.

Сообщается, что предполагаемую участницу покушения уже задержали. Это — жительница оккупированного Луганска, которая якобы уже признала свою причастность и дала показания, касающиеся его вероятных организаторов.

Напомним, ранее мы писали о том, что СБУ ударила по собранию коллаборантов в Запорожской области. В этот момент в здании было более 30 предателей, охраняемых российскими военными, в частности, кадыровцами. Известно, что во время собрания они хотели организовать раздачу бюллетеней и кабинок для голосования, но СБУ "подкорректировала" их планы.

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#Луганск #Покушение #Боевик