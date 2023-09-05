На Луганщине взлетел на воздух топовый боевик "ЛНР": чем известен генерал-подельник пасечника

Террорист сейчас совсем "плохой"

На временно оккупированной Луганщине совершили покушение на известного генерала боевиков "ЛНР". Он взлетел на воздух.

По информации источников "Телеграфа", к подрыву причастна СБУ, а имя оккупанта — юрий афанасьевский. Уже известно, что его взорвали в собственном доме. В результате инцидента афанасьевский получил множественные осколочные ранения головы, шеи, живота и находится в реанимации в тяжелом состоянии.

"Надеемся, что в ближайшее время он сменит свой статус с "трехсотого" на "двухсотого", — отмечают источники в СБУ.

Кто такой юрий афанасьевский

афанасьевский является генерал-майором и агентом центрального аппарата ФСБ;

возглавлял таможню "республики";

известен тем, что стал "финансистом" председателя боевиков "ЛНР" леонида пасечника;

"отмывал" средства для финансирования вооруженных формирований, которые воевали против Украины;

на Афанасьевского наложены персональные санкции ЕС, Великобритании, Канады, Швейцарии, Японии.

Напомним, ранее мы писали о том, что СБУ ударила по собранию коллаборантов в Запорожской области.