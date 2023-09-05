На Луганщине взлетел на воздух топовый боевик "ЛНР": чем известен генерал-подельник пасечника
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Террорист сейчас совсем "плохой"
На временно оккупированной Луганщине совершили покушение на известного генерала боевиков "ЛНР". Он взлетел на воздух.
По информации источников "Телеграфа", к подрыву причастна СБУ, а имя оккупанта — юрий афанасьевский. Уже известно, что его взорвали в собственном доме. В результате инцидента афанасьевский получил множественные осколочные ранения головы, шеи, живота и находится в реанимации в тяжелом состоянии.
"Надеемся, что в ближайшее время он сменит свой статус с "трехсотого" на "двухсотого", — отмечают источники в СБУ.
Кто такой юрий афанасьевский
- афанасьевский является генерал-майором и агентом центрального аппарата ФСБ;
- возглавлял таможню "республики";
- известен тем, что стал "финансистом" председателя боевиков "ЛНР" леонида пасечника;
- "отмывал" средства для финансирования вооруженных формирований, которые воевали против Украины;
- на Афанасьевского наложены персональные санкции ЕС, Великобритании, Канады, Швейцарии, Японии.
Напомним, ранее мы писали о том, что СБУ ударила по собранию коллаборантов в Запорожской области.