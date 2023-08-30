СБУ ударила по собранию коллаборантов в Запорожской области: много раненых (видео)

Уже сейчас известно о большом количестве раненых

В канун псевдовыборов на временно оккупированных территориях СБУ "наведалась" на "избирательный участок" в городе Каменка Днепровская (Запорожская область). Там кадыровцы и коллаборанты из всего района съехались на собрание "председателей участковых избирательных комиссий".

Так, по данным источников "Телеграфа" в СБУ, наши спецназовцы ударили дронами по преступникам. В этот момент в здании было более 30 предателей, охраняемых российскими военными, в частности, кадыровцами. Известно, что во время собрания они хотели организовать раздачу бюллетеней и кабинок для голосования, но СБУ "подкорректировала" их планы.

По данным наших источников в Службе безопасности, атака проходила в несколько волн. Точные её последствия станут известны позже, но уже сейчас известно о большом количестве раненых.

Примечательно, что сама Каменка Днепровская окружена российскими средствами РЭБ и ПВО. Впрочем, как можно увидеть на видео, это не поможет коллаборатнам и предателям, которые получили еще один сигнал — работать на рф опасно для жизни.

Тем временам, как пишут в сети, неизвестные подорвали так называемый "предвыборный штаб Единой россии" в Новой Каховке. Утверждается, что там сгорела вся документация, которую оккупанты завезли к псевдовыборам.

Напомним, ранее мы писали о том, что по казарме оккупантов в Энергодаре прилетел дрон от партизанов.