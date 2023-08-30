Партизаны взорвали "предвыборный" штаб оккупантов в Новой Каховке: есть погибшие (видео)

Оккупанты уже "скулят"

Украина наносит удар по российским псевдовыборам на временно оккупированных территориях. Пока СБУ разносят дронами собрания "председателей участковых избирательных комиссий" в Каменке Днепровской, уже в Новой Каховке партизаны взорвали "штаб "единой россии".

За успешную атаку взяло на себя ответственность движение украинцев и крымских татар "Атеш". По их словам, один из агентов организации 29 августа взорвал предвыборный штаб "единой россии" по адресу улица Первомайская 14. Во время операции партизан были уничтожены 3 военнослужащих вс рф, отвечающие за охрану этого объекта, а также вся документация, которую оккупанты завезли к выборам, назначенным на 8-10 сентября.

"Мы не потерпим рашистских псевдовыборов на нашей территории! "АТЕШ" продолжит борьбу, пока последний оккупант не покинет территорию Украины!", — заявляют в движении.

Тем временем оккупанты уже "скулят" в сети и подтверждают атаку. Например, местный гауляйтер Игорь Кастюкевич дрожащим голосом зачитал текст с бумажки и пообещал путинистам, что якобы все будет хорошо. На его видео, к слову, можно увидеть и масштаб разрушений внутри штаба.

Напомним, ранее мы писали о том, что по казарме оккупантов в Энергодаре прилетел дрон от партизан.