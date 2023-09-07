"Привет" оккупантам? В Мариуполе раздалось несколько громких взрывов (карта)

Громко было как в самом городе, так и в пригороде

Утром 7 сентября в Мариуполе прогремели мощные взрывы. Их также слышали в районе Мангуша на окраинах города.

Об этом в Телеграм-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. После "хлопков" в нескольких местах начались пожары.

"Мариуполь. Очень громко. Два взрыва. Мангуш. Район. Громко. Взрыв. Доброго утра", — написал представитель законного городского головы.

Позже он добавил, что после взрывов в Мариуполе и районе был зафиксирован пожар. В частности, возгорание произошло за Порт-Сити и в районе бетонного завода.

"Оккупанты сообщают о "работе авиации", однако это уже настолько типичная ложь, что сами себе не верят. После взрывов появилась поднявшаяся авиация из Приморско-Ахтарского и Ростовского направления в сторону Запорожья. Подробности устанавливаем. Так звучит "Доброе утро!" — добавил он.

О пострадавших в результате утренних взрывов пока информации нет.

Ранее "Телеграф" писал о том, что 14 августа в районе Юрьевки под Мариуполем прогремел мощный взрыв. Тогда сообщали о десятках погибших оккупантах, так как прилет пришелся по их базе.