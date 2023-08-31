Новый пиар на крови: мариупольцы возмущены лентой "Юрик" — историей спасения из осажденного города

Создателей фильма просят не повторять российские нарративы и не становиться вариантом кремлевской пропаганды.

Фильм "Юрик" об истории мальчика, который без взрослых выбирается из осажденного российскими оккупантами Мариуполя, презентованного ко Дню Независимости Украины, изрядно возмутил жителей города. В соцсетях — сотни комментариев, в которых рядовые граждане настаивают: авторы фильма исказили реальность и представили слишком "лайтовую версию" страшных событий.

Представители съемочной команды уже принесли извинения, однако градус накала в обществе это не сбило. Поэтому "Телеграф" пообщался с реальными свидетелями тех событий и узнал, что не так с лентой, которая должна напомнить Украине и миру о мариупольской трагедии.

Мелодраматические сцены для гиперчувствительных

Драму "Юрик. Дорога, не касаясь земли" производитель — компания OsnovaFilm — позиционирует как основанную на реальных собыятих. В основе сюжета судьба 11-летнего мальчика, который живет с семьей в Мариуполе и там встречает полномасштабное вторжение. В первые дни гибнет часть его родных, уцелели только мама и прикованная к кровати бабушка, именно с ними Юрик прячется от обстрелов в подвале. По случаю, а в фильме показана организованная ОБСЕ эвакуация, мальчик, согласившись на уговоры взрослых, уезжает из осажденного города. Он преодолевает трудный путь по территории Украины и добирается до границы, где его ждет тетя из Эстонии.

В рецензии на ленту известный украинский писатель и сценарист Андрей Кокотюха делает предположение, что прототипом главного героя мог бы быть мальчик из Запорожья, который добрался самостоятельно до Словакии. Его родители не могли уехать из Украины, поэтому отправили ребенка в безопасность с минимумом вещей и написанным на руке номером телефона. Также он отмечает: именно об этом событии был минимум информации, поэтому авторам нужно было прибегать к придумке деталей.

Мальчик Юрик в фильме должен был олицетворять детей войны, без родителей пытавшихся добраться до безопасных мест.

– История о мальчике – это несколько строк. Ее немного даже для новостного сюжета, не говоря уже о полноформатной документальной, а тем более — художественной ленте. Мир и Вселенную вокруг этого мальчика нужно придумывать и выписывать. Результат: реальная история незаметно превращается в вымышленную. Только учитывая эти отличия можно смотреть и воспринимать телевизионный художественный фильм "Юрик", — считает Кокотюха.

А одна из исполнительниц главных ролей Рима Зюбина (она олицетворяет на экране прикованную к кровати бабушку Юрика) в анонсе ленты отмечает: таких историй, как показана в фильме, очень и очень много. Об этом говорит, рассказывая о фильме "Вікнам ТВ", и автор идеи Валентина Руденко.

— Это художественное отражение и осмысление реальной истории украинского мальчика, вынужденного самостоятельно проехать через всю страну, охваченную войной, — объясняет в комментарии нашему изданию одна из продюсеров фильма Татьяна Куц. — Сегодня в Украине создается много сильных документальных лент, рассказывающих о хронике этой страшной войны. Но говорить о войне важно в разных жанрах. "Юрик" — не документальная лента, а художественный фильм, сюжет которого построен на реальных историях. Так же, как и "Мама". Создавать художественные продукты о войне сейчас большой вызов. Ведь война продолжается, и ее последствия продолжают ранить нас каждый день. Мы должны рассказать историю не из далекой ретроспективы, а с пониманием, что война болит нам сейчас. Итак, мы искали способы сохранить в "Юрике" максимально приближенный к реальному контекст, но способом, который позволит украинцам смотреть этот продукт без чрезмерной ретравматизации и обостренной боли. Среди близких творческой команды есть люди из Мариуполя, которым удалось эвакуироваться и потерявшие там родных. Их истории, очень разные по силе событий, звучат в сюжете фильма.

Чистая и аккуратная одежда на героинях фильма вызвала удивление у мариупольцев, в городе в осаде не было возможности его стирать.

Но с этим, по мнению Кокотюхи, не очень сложилось. Уже в упомянутой рецензии он отмечает: снятая в формате путевой истории лента должна стать не только рассказом о конкретном Юрике, а больше "историей о разных людях и разных препятствиях, которые случаются с ребенком на ее пути". Препятствий за полтора часа герой имеет только два: "прорыв эвакуационного автобуса сквозь российские обстрелы и задержка на границе, когда мальчик рискует не выехать из-за бюрократических задержек". Остальное время занимают "мелодраматические сцены, рассчитанные на гиперуязвимых людей, преимущественно женщин". Но этот эмоциональный перекос, по мнению литератора, не работает в минус, и вообще такого рода драмы более полезны, чем эксцентричные комедии. Кроме того, он предсказывает, что с "Юрика" может начаться возрождение "мувиков" как формата "достаточно удобного для оперативного воплощения контента".

Мариупольцы выливают свою боль из-за фильма в социальных сетях.

Но даже в киносообществе лента вызвала неоднозначную реакцию. Например, актриса, продюсер и общественный деятель Ирма Витовская-Ванца назвала цинизмом съемки художественных фильмов о событиях сегодняшнего дня, где речь идет о массовых убийствах.

"Есть много историй, которые просятся на экран. Есть много возможностей снимать о сегодня, не касаясь такой сложной темы. Все еще будет… потом… и снято будет сверхталантливо, потому что созреет (а может уже зреет) тот, кто сможет это прокричать… Это будет тогда, когда этот "крик" будет не потому, что надо, а потому, что он безудержен и честен… Прошу коллег не брать грех на душу… Мариуполь, Буча, Изюм… еще много ада откроем, не рискуйте собственным именем. Для таких тем есть документальное кино. Для воспроизведения, реставрации таких событий в художественном фильме придет свое время и свой гений, который может это донести. На разрыв", — отметила в Facebook Витовская-Ванца.

Самая большая ложь — эвакуация

Но настоящий вал критики фильм получил от рядовых зрителей и прежде всего от жителей Мариуполя, которые смогли в разное время и способы вырваться из методически уничтожаемого россиянами города. Соцсети пестрят постами со словами возмущений и обвинений во лжи в адрес создателей "Юрика". При этом на страницах производителя ленты и лиц, задействованых в съёмочном процессе, на данный момент закрыта возможность комментирования, либо критические сообщения остаются без ответа, либо вообще удаляются. По крайней мере, это отмечали все собеседники.

Первое, на что обращают внимание мариупольцы, объясняя неправильное представление событий: город почти сразу остался без всех коммунальных благ, а воздушная тревога сработала несколько раз, пока в городе было электроснабжение. Затем обстрелы начинались неожиданно и продолжались часами. Спасение от них люди искали где могли, и убежища были далеки от идеала и не имели тех комфортных условий, которые представлены в ленте.

Курить столько свечей одновременно, как в фильме, мариупольцы не могли

- Я жил в частном доме и принял у себя людей, в общей сложности нас было восемь, — вспоминает в разговоре с "Телеграфом" мариуполец Даниил Герич. — Люди из разбомбленных домов перебирались в целые, в подвалах было так много людей, что иногда негде было спать, люди стояли. А в фильме показали подвал многоэтажки, в котором жили три человека – это абсурд. Все герои с чистыми лицами и одеждой, а в реальности жители Мариуполя могли не мыться почти несколько месяцев из-за отсутствия воды и постоянных обстрелов.

- Несоответствие пережитому мариупольцы видят буквально с первых кадров фильма, — отмечает фотограф Евгений Сосновский, историю которого "Телеграф" рассказывал в мае 2022-го. — Женщина заходит в подвал, где у каждого есть собственное место, он ярко освещен — стоит канделябр с тремя свечами, рядом в комнате горят еще несколько, на стене богатые настенные часы. Но в реальности каждую свечечку берегли, и не дай Бог было палить ее так, как показали в кино. И холодно было очень, натягивали на себя, что могли, и очень быстро стали черными, потому что не было возможности себя приводить в порядок. А здесь мы видим сцену, где главная героиня и ее подруга такие нарядные и почти в "Шанель" одеты.

Какая там Эстония, даже по Украине позвонить по телефону жители города Марии не могли, потому что были без связи.

Еще один момент, который мариупольцы называют просто фантастикой, это то, что в фильме люди из подвала по телефону смогли поговорить с родственниками из Эстонии. Связь в городе очень быстро "легла", поэтому такие звонки были невозможны, подчеркивают собеседники.

— Разговоры с заграницей из подвала — это ложь, потому что мне приходилось залезать на водонапорную башню, чтобы как-то подать весточку дочери в Киеве, — продолжает приводить факты Евгений. — И я не смог дозвониться, а передал ей, что мы живы, через знакомого во Львове, с которым чудом связался. Даже когда были ранены мои родные, и я искал врача через военных, услышал: "Извини, мы тебе ничем не можем помочь, нет связи". И это было в середине марта – после того, как россияне сбросили бомбу на Драмтеатр, и когда по сюжету мальчик уезжает из города. И здесь самая большая ложь — эвакуация, на которую приглашает через громкоговоритель ОБСЕ, но они же бежали из города еще накануне вторжения. Люди выбирались, как могли, и многие погибли в пути.

— В фильме показано, как легко автобус выехал из оккупации, в реале — фильтрационные лагеря, через каждые 500 метров блокпосты и тщательные проверки, — отмечает Даниил Герич. — Меня, например, арестовывали, потому что я был активистом в городе и хотя почистил телефон, орки все-таки нашли несколько ненужных фотографий. Продержали с утра до вечера в Виноградном. Со мной в комнате было двое парней только в нижнем белье, они стояли на коленях с перевязанными скотчем глазами, руками и ногами, в соседнем помещении кого-то очень сильно избивали.

Я получил, скажем так, по-легкому, но тоже досталось – было жестко и больно. В принципе я понимал, что меня могут задержать, поэтому у меня были козыри, которые в конце концов меня и спасли. В общем, выбраться из Мариуполя было крайне тяжело, люди пытались даже пешком выходить — и дети, и старики, поэтому "организованную эвакуацию", как мы видим на экране, ее не было. Авторы даже неправильно называют город под Мариуполем, где останавливается автобус для заправки, это пренебрежение местными жителями этого города, — говорит местный житель.

В "Масяне" правды больше, чем в этом фильме

Несмотря на то, что скандал вокруг фильма с каждым днем усиливался, OsnovaFilm долго держал паузу. И единственной обратной связью был неожиданный комментарий одной из продюсерок Татьяны Куц в ленте жительницы Мариуполя Анны Крищинской : "Мариупольцы пошли на референдум и проголосовали за РФ. Теперь Россия убивает не только мариупольцев, но мы за вас бьемся тоже". Женщина в соцсети возмутилась таким обвинением, отмечая, как можно пытаться рассказать историю мариупольцев и при этом закрывать им рты и прибегать к клевете на них. Земляки поддерживают это мнение и считают, что с такой позицией точно не стоило браться за чувствительную тему.

Это обвинение от одной из продюсеров фильма вызвало волну возмущения.

— Это очень интересный момент: кто виноват, Мариуполь или россия? — задает резонный вопрос глава Мариупольской ассоциации женщин "Берегиня" Марина Пугачева, которая помогала выбираться из окруженного города местным жителям и сейчас помогает украинцам находить убежище в Польше. — Будем ли мы повторять российские нарративы? Знаете, для меня этот фильм вариант москальской пропаганды. Объясняю почему. Можно взять какие-то реальные факты, добавить туда ложь и это сработает в пользу врага. Вот смотрите, реальные факты — это массовые убийства людей, это то, что вывозили людей в Россию принудительно об этом говорится в фильме. Но не было никакого хлеба, света и эвакуационных автобусов от ОБСЕ тоже НЕ БЫЛО! Вот все ложь! Но вместе получается некий "лайтовый" вариант того, что мы пережили в Мариуполе. Кроме того, что это травмирует жителей города, это искажает представление в мире о войне, потому что фильм транслируется за границей. И россия может говорить: да, люди умирали, да, шла война, но это было не так уж страшно!

Марина добавляет, что художественные фильмы о Мариуполе сейчас однозначно не ко времени, потому что понять весь масштаб трагедии уничтоженного россиянами города и убийства десятков тысяч его жителей очень тяжело. Общественная активистка проводит аналогию с культовой работой Стивена Спилберга "Список Шиндлера", замысел которой режиссер вынашивал десяток лет. Сейчас все, что может быть на экране на мариупольскую тему — это документальное кино.

– Этот фильм – очередная попытка пиара на крови, горе и человеческих страданиях мариупольцев, – отмечает Даниил Герич.

Нашлись умники, назвавшие "жизненной миссией" мариупольцев донесение правды мира

Евгений Сосновский отмечает, что уже после "Юрика" просмотрел одну из серий мультсериала "Масяня" под названием "Санкт-Марибург".

— В этом мультике правды больше, чем в полуторачасовом фильме, который обсуждают несколько дней мариупольцы, — говорит Евгений. — В нем даже использован кадр с текстом из реального дневника 8-летнего Егора Кравцова, выбравшегося из Мариуполя. Не хочется верить, что "Юрик" — это продуманная история, но с 2014-го года в медийной плоскости звучали не очень приятные вещи о Мариуполе, создавалось пристрастное отношение к городу. Возможно, это продолжение этой истории, а, возможно, это просто некомпетентность людей, которые поспешно сделали фильм.

В Масяне использованы реальные кадры из Мариуполя и фотостраницы Мариупольского дневника 8-летнего Егора.

Если бы события происходили в любом другом городе, например Харькове или еще каком-то, откуда люди могли выезжать, где был свет и вода, то есть определенные условия жизни. Да, были обстрелы, взрывы, но более или менее терпимая ситуация. Но авторы решили выбрать Мариуполь, но то, что они показали, никак не сравнимо с тем Армагеддоном, который мы пережили. И это очень возмутило мариупольцев именно потому, что показана неправда. В таком фильме однозначно должен быть консультант, человек, разбирающийся в том, что происходило на самом деле, что должно быть в кадре, а чего не должно быть. Ну какие полные бутылки воды? Какие походы ребенка за водой? Это уже явный сценарный ляп, потому что по дороге людей просто убивали и матери берегли детей, – объясняет Евгений Сосновский.

Хайп, ужас, ложь – "самые легкие" эпитеты в адрес фильма "Юрик" от мариупольцев.

Только к вечеру 30 августа Татьяна Куц публично извинилась перед мариупольцами за свой комментарий, опять же через соцсети. Отметим, что положение дел это не улучшило, и мариупольцы продолжают изливать свою боль, остро критикуя ленту и порой не подбирая слова. При этом продюсер считает, что фильм все-таки нашел своего зрителя.

— Для того, чтобы взяться за художественное осмысление всех событий, последствий российских преступлений и террора в Мариуполе, нужно гораздо больше времени: и для проработки реальных историй большего количества людей, поиска чувствительной художественной формы их выражения, и для готовности национальной аудитории видеть такие продукты. Мы взяли одну историю, одной семьи, одного ребенка, который уже имел место. Приступая к работе над Юриком, мы ставили перед собой цель – рассказать историю ребенка, самостоятельно спасающегося от войны, в художественной форме. Мы не задавались целью сосредоточить внимание зрителя на всех ужасах, происходивших в Мариуполе или снять кино о Мариуполе — они нуждаются в документальной форме. Мы планировали показать дорогу ребенка через всю страну, охваченную войной. Несмотря на то, что "Юрик" – военная драма, он о силе любви, которая всегда спасет. О том, что помощь друг другу позволяет нам оставаться людьми даже в самых страшных или безвыходных ситуациях. И для нас очень важно, что большинство зрителей поняли этот месседж. Об этом свидетельствуют и цифры просмотра фильма в эфире, и два миллиона просмотров на ютубе, и тысячи комментариев, – объяснила свою позицию Татьяна нашему изданию.

Наверняка такие негативные комментарии авторы фильма просто не приступили к статистике.

Очевидно, что количество негативных реакций в разы больше одобрительных отзывов, но, по всей видимости, не фигурирует в статистике авторов. При этом мариупольцы не собираются останавливаться. Как стало известно, житель Мариуполя и волонтер Евгений Тузов создал петицию, в которой настаивает, что ленту следует снять с проката и "убрать отовсюду". Пока это коллективное обращение находится на модерации.

Как сообщал Телеграф, в апреле этого года стало известно, что в Мариуполе начали снимать кино кафиры. Лента под названием "2022", конечно, будет иметь пропагандистский уклон.