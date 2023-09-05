"Как же круто": россиянку поставили на место из-за слов о Мариуполе

Слова россиянки вызвали гнев у пользователей сети

После практически полного разрушения Мариуполя оккупанты начали строить там новые жилые дома, что вызвало восхищение у россиян и возмущение у украинцев.

Так в соцсети X (бывший Twitter) россиянка Наталья Питерская опубликовала фотографию мариупольских новостроек. При этом в подписи она выразила свои эмоции по этому поводу.

"Аж мурашки, как круто", — написала она.

Впрочем, пользователи сети молчать не стали и откровенно высказали ей, что думают по этому поводу. В частности, они напомнили, что в городе во время российской осады погибли десятки тысяч мирных жителей и разрушены сотни зданий.

Кроме того, пользователи отметили, что если вид десяти панелек привел россиянку в восторг, то у нее явно проблемы с чувством вкуса.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Мариуполе россияне пытаются стереть все упоминания об Украине. В городе массово сносят поврежденные здания и убирают доказательства военных преступлений российской армии.

Например, оккупанты разрушили знаменитый мурал "Милана", который был посвящен девочке, потерявшей ногу во время российского обстрела 24 января 2015 года. Во время того террористического акта лишь по официальным данным погибли 29 человек и 92 получили ранения.