"Як же круто": росіянку поставили на місце через слова про Маріуполь

Слова росіянки викликали гнів у користувачів мережі

Після практично повної руйнації Маріуполя окупанти почали будувати там нові житлові будинки, що викликало захоплення у росіян та обурення в українців.

Так, у соцмережі X (колишній Twitter) росіянка Наталія Пітерська опублікувала фотографію маріупольських новобудов. При цьому у підписі вона висловила свої емоції щодо цього.

"Аж мурашки, як круто", — написала вона.

Втім, користувачі мережі мовчати не стали та відверто висловили їй, що думають із цього приводу. Зокрема, вони нагадали, що у місті під час російської облоги загинули десятки тисяч мирних мешканців та зруйновано сотні будівель.

Крім того, користувачі відзначили, що якщо вид десяти панельок привів росіянку в захват, то в неї явно проблеми із почуттям смаку.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Маріуполі росіяни намагаються стерти всі згадки про Україну. У місті масово зносять пошкоджені будівлі та прибирають докази воєнних злочинів російської армії.

Наприклад, окупанти зруйнували знаменитий мурал "Мілана", присвячений дівчинці, яка втратила ногу під час російського обстрілу 24 січня 2015 року. Під час того терористичного акту лише за офіційними даними загинули 29 людей та 92 отримали поранення.