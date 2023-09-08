Обстрел Кривого Рога: появились официальные видео момента и первых минут после удара

В Офисе президента настаивают, что россию пора признать страной-террористом

В Кривом Роге выросло количество пострадавших в результате российского обстрела сегодня днем. Известно, что один человек (полицейский) погиб, а ранения и травмы получили 73 человека по состоянию на 18:30 8 сентября.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины. А в Нацполиции Украины опубликовали видео первых минут после "прилета" по городу.

На кадрах слышно, что взрывы прозвучали сразу после объявления ракетной опасности в регионе. Правоохранители и спасатели, которые были рядом с местом "прилета" сразу же кинулись на помощь, стали разбирать завалы и вытаскивать пострадавших. Совместными усилиями они схватили рельсу и пытались засунуть ее под груду кирпичей и обломков здания, потому что под ними кричали люди. Также они растаскивали огромные и тяжелые плиты, чтобы спасти как можно больше пострадавших. Позже к разбору завалов присоединились неравнодушные горожане.

На видео видно, что у женщины повреждены руки и поцарапано лицо, кровь не останавливалась и полицейский оказал ей первую медицинскую помощь, чтобы пострадавшая не истекла кровью. Из-под завалов также достали полицейского с множественными ранами и травмами, которого на носилках передали бригаде скорой помощи. Некоторые пострадавшие могли передвигаться, поэтому обращались к медикам за помощью самостоятельно.

"Братан, ты как? — Плохо!", — это диалог патрульного, который увидел под завалами коллегу под остатками здания, и еле вытащил его.

Михаил Подоляк также опубликовал момент удара по городу, который попал на камеры уличного наблюдения. Он поинтересовался, как после такого можно вести с россией какие-то переговоры, принимать ее условия или отменять санкции.

"Кривой Рог сегодня. Очередной прямой ракетный удар по мирному населению. 72 раненых, 1 погиб. Классический терроризм русского образца. Кто-то все еще хочет согласиться с требованиями россии, принять ее условия, вести переговоры или отменить санкции? Может, кто-то хочет стать на колени перед россией? Или пора законодательно признать террористическое государство террористическим государством и вывести его Совета Безопасности ООН?", — написал советник главы ОП.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне ударили по Сумам рано утром 8 сентября. В сети показали первые минуты после трагедии.