В Киеве и других областях объявляли воздушную тревогу: где слышали взрывы (обновлено)

В одном из городов прогремел взрыв

Утром, 8 сентября, на большей части территории Украины была объявлена воздушная тревога. Практически сразу после этого в одном из городов раздался мощный взрыв, а в сети стали говорить о прилете.

В профильных и мониторинговых Telegram-каналах изначально сообщили, что тревога связана со взлетом истребителя МиГ-31К. Однако позже информация была исправлена — есть угроза применения баллистического оружия. Всех людей, проживающих в областях, где сейчас продолжается воздушная тревога, просят находить в укрытиях до ее окончания.

"Телеграф" следит за ситуацией и публикует свежую информацию о происходящем.

9:41 В Днепропетровской областной военной администрации сообщили подробности прилета по Кривому Рогу.

"Ракета попала в админздание. Предварительно, 1 погибший и 9 пострадавших. 3-х достали из-под завалов", — говорится в сообщении.

9:17 Начались отбои воздушной тревоге. В ряде областей угроза все еще остается.

9:02 В Telegram-канал пишут об угрозе применения оккупантами баллистического оружия — ОТРК "Искандер", ЗРК — С-300/400.

9:00 В социальных сетях жители Кривого Рога сообщают о взрывах в городе. Над городом тем временем поднимаются столбы дыма. Подробности на данный момент устанавливаются.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что утром 8 сентября российские оккупанты нанесли удар по Сумам. Как позже стало известно, в результате атаки есть прилеты в частные дома.