Тривогу оголосили пізніше: мешканців Сум розбудив потужний вибух (відео)

Росіяни б’ють містом другу добу поспіль

Близько 5:30 у Сумах пролунав потужний вибух. Повітряна тривога в області на цей момент оголошена не була, сирени пролунали одразу після вибуху.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа" у місті. Значно пізніше, о 5:53, Сумська обласна адміністрація написала у своєму Telegram-каналі, що в області працює ППО.

Звук був дуже сильним, навіть на відстані від його епіцентру в будинках затремтіли вікна. У мережі публікують, що було чути під час вибуху.

Крім того, публікують фото диму у небі. Як пишуть, ймовірно, він піднявся над місцем вибуху або падіння уламків ракети.

За даними деяких місцевих пабліків, внаслідок падіння уламків або прильоту в місті могла спалахнути пожежа. Повідомляється також, що уламки могли пошкодити приватні будинки. Пізніше цю інформацію підтвердили офіційні джерела.

"Був чіткий свист до 10 секунд і вибух. До цього деякі чули постріли", — так описала те, що сталося, одна з місцевих мешканок.

Невдовзі Сумська ОВА повідомила, що російські терористи завдали ракетного удару по приватному сектору, зруйновано приватний будинок. На місці працюють всі служби, людям надається вся необхідна допомога.

Мер Сум Олександр Лисенко уточнив, що є влучання ракети у приватні будинки в районі Козацького проспекту. Деякі будинки пошкоджені, один – зруйнований. Усім постраждалим надається допомога. Відповідні служби працюють. Місцеві пабліки пишуть, що на місці врятовано двох людей.

Варто зазначити, що кілька вибухів у Сумах прогриміло й у ніч проти 7 вересня. Влада повідомила про роботу ППО, а вже вдень поінформувала, що ворожий "шахед" вдарив по житловому кварталі міста. Було пошкоджено один приватний будинок, два магазини та 20 квартир у багатоповерхівці. На щастя, обійшлося без жертв.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 7 вересня росіяни протягом трьох годин били ударними безпілотниками півднем Одещини. Постраждав чоловік, пошкоджено об’єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор, адміністративну будівлю.