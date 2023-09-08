Тревогу объявили позже: жителей Сум разбудил мощный взрыв (видео)

Россияне бьют по городу вторые сутки подряд

Около 5:30 в Сумах прозвучал мощный взрыв. Воздушная тревога в области в этот момент объявлена не была, сирены прозвучали сразу после взрыва.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" в городе. Значительно позднее, в 5:53 Сумская областная администрация написала в своем Telegram-канале, что в области работает ПВО.

Звук был очень сильным, даже на удалении от его эпицентра в домах затряслись окна. В сети публикуют, что было слышно в момент взрыва.

Кроме того, публикуют фото дыма в небе. Как пишут, предположительно, он поднялся над местом взрыва, либо падения обломков ракеты.

По данным некоторых местных пабликов, в результате падения обломков, либо прилета в городе мог вспыхнуть пожар. Сообщается также, что обломки могли повредить частные дома. Позже эту информацию подтвердили официальные источники.

"Был четкий свист до 10 секунд и взрыв. До этого некоторые слышали выстрелы", — так описала произошедшее одна из местных жительниц.

Вскоре Сумская ОВА сообщила, что российские террористы нанесли ракетный удар по частному сектору, разрушен частный дом. На месте работают все службы, людям оказывается вся необходимая помощь.

Мэр Сум Александр Лысенко уточнил, что произошло попадание ракеты в частные дома в районе Казацкого проспекта. Некоторые дома повреждены, один – разрушен. Всем пострадавшим оказывается помощь. Местные паблики пишут, что на месте спасены два человека.

Стоит отметить, что несколько взрывов в Сумах прогремело и в ночь на 7 сентября. Власти сообщили о работе ПВО, а уже днем проинформировали, что вражеский "шахед" ударил по жилому кварталу города. Был поврежден один частный дом, два магазина и 20 квартир в многоэтажке. К счастью, обошлось без жертв.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 7 сентября россияне в течение трех часов били ударными беспилотниками по югу Одесчины. Пострадал мужчина, повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор, административное здание.