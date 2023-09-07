В четвертый раз за неделю: россияне снова ударили по Одесчине, есть разрушения

Пострадал мужчина, у него легкая травма ноги

Россияне буквально каждую ночь атакуют Одесскую область. В ночь на 7 сентября они в течение трех часов били ударными беспилотниками по югу Одесчины.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале. Он констатировал, что это уже четвёртая атака на Измаильский район за последние пять дней.

"В результате сегодняшнего налета "шахедов" в нескольких населенных пунктах повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор, административное здание. Пострадал один гражданский человек. Водитель грузового автомобиля получил легкую травму ноги", — описал последствия атаки Кипер.

Он добавил, что на месте идет ликвидация последствий российских ударов. Работают все соответствующие службы.

Стоит отметить, что ночь была неспокойной и для жителей других регионов Украины. Воздушные тревоги были объявлены в восточных и северных областях из-за угрозы применения баллистического вооружения. Взрывы слышали жители Сум, местные власти сообщили о работе Сил противовоздушной обороны.

Как сообщили в Telegram-канале Воздушных Сил Украины, минувшей ночью было уничтожено 25 вражеских "шахедов".

Инфографика Воздушных Сил

"В ночь на 7 сентября 2023 года российские оккупанты атаковали Сумщину и Одесчину несколькими группами ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" с северного, юго-восточного и южного направлений (Курск, Приморско-Ахтарск – рф, мыс Чауда – ТОТ, Крым ). Всего зафиксированы пуски 33 "шахедов", в основном — в направлении южных районов Одесской области", — описали ситуацию в ВСУ, добавив, что 25 из них сбило ПВО.

В то же время, как сообщал "Телеграф", беспокойной ночь была и для жителей страны-агрессора. россию продолжают донимать неустановленные беспилотники, и довольно существенно. В ночь на 7 сентября их зафиксировали в Ростове-на-Дону — раздался взрыв и начался мощный пожар, над Брянской областью и в Подмосковье.