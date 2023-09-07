россия продолжает ночной террор: дроны атакуют Одесскую область

С Черного моря запустили несколько групп ударных БПЛА

В ночь на 7 сентября российские оккупанты вновь устроили обстрелы Одесской области и, в частности, городов, расположенных неподалеку Дуная.

Как проинформировала пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Telegram, беспилотники движутся с акватории Черного моря по направлению Килии, Измаила и Рени.

"Угроза по БпЛА из акватории Черного моря в направлении Измаильского района остается", — говорится в сообщении.

На фоне этого тревога также была объявлена в восточных и северных областях из-за угрозы применения баллистического вооружения. Жителей областей, в которых включили тревогу, призывают оставаться в укрытиях.

Мониторинговые группы же предупреждают, что в Измаильском районе может быть громко. При этом о работе ПВО сообщали и в Сумской области.

Как сообщалось ранее, в ночь на 6 сентября оккупанты запустили беспилотники, а затем и ракеты по Украине. Взрывы были слышны в Одесской области, а также в Киеве.

Как сообщалось ранее, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что с наступлением осени украинцам стоит готовиться к усилению российского воздушного террора, хотя такого масштаба ударов, как в прошлом году в этом сезоне скорее всего не будет.