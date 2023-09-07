росія продовжує нічний терор: дрони атакують Одеську область

З Чорного моря запустили кілька груп ударних БПЛА

У ніч проти 7 вересня російські окупанти знову влаштували обстріли Одеської області і, зокрема, міст, розташованих неподалік Дунаю.

Як поінформувала пресслужба Повітряних сил ЗСУ в Telegram, безпілотники рухаються з акваторії Чорного моря за напрямком Кілії, Ізмаїлу та Рені.

"Загроза БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Ізмаїльського району залишається", — йдеться в повідомленні.

На тлі цієї тривоги також було оголошено у східних та північних областях через загрозу застосування балістичного озброєння. Жителів областей, у яких увімкнули тривогу, закликають залишатися у укриттях.

Моніторингові групи попереджають, що в Ізмаїльському районі може бути голосно. При цьому про роботу ППО повідомляли і на Сумщині.

Як повідомлялося раніше, в ніч проти 6 вересня окупанти запустили безпілотники, а потім і ракети по Україні. Вибухи було чути на Одещині, а також у Києві.

Як повідомлялося раніше, спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що з настанням осені українцям варто готуватися до посилення російського повітряного терору, хоча такого масштабу ударів, як минулого року цього сезону, швидше за все, не буде.