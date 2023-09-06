"Серьезное нарушение": президент Румынии высказался о падении Shahed на территории НАТО

В Румынии жду официального подтверждения, что дрон принадлежал россии

Президент Румынии Клаус Йоханнис отреагировал на падение обломков российского дрона на территории страны. По его словам, этот факт станет "серьезным нарушением", если подтвердится.

Об этом сообщает Sky News. Кроме того, глава государства-члена НАТО назвал атаки россии на украинскую инфраструктуру военным преступлением.

"Если подтвердится, что компоненты принадлежат российскому беспилотнику, такая ситуация будет недопустимой и серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Румынии", — приводит слова Клауса Йоханниса издание.

Напомним, что в Минобороны Румынии после атаки дронов на Одесскую область 4 сентября опровергли информацию о том, что один из БПЛА Shahed упал на их территории. Однако уже сегодня, 6 сентября, министр обороны страны Анхель Тилвар признал, что дрон действительно пересек границу и упал неподалеку реки Дунай.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что у Украины есть доказательства падения дронов на территории Румынии. Дмитрий Кулеба заявил, что правительству страны бесполезно отрицать этот факт.