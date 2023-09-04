Кулеба о падении "Шахедов" в Румынии: "Отрицать бессмыслено, у Украины есть доказательства"

Румынские власти решили взять паузу, чтобы полностью разобраться в ситуации

Украина имеет фотодоказательства падения дронов "Шахед" на территории Румынии во время совершения российскими оккупантами массированной атаки по нашей стране в ночь с 3 на 4 сентября, и готова ими поделиться.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время общения с журналистами в понедельник, 4 сентября. Об этом пишет "Укринформ".

"Я думаю, что конкретно в этом случае они (румынская власть – Ред.) сейчас изучают все аспекты произошедшего. Бессмысленно отрицать, что туда что-то упало. И мы авторитетно утверждаем, с доказательствами, что это прилетели дроны Shahed. Мы имеем фотодоказательства того, что там что-то упало", – сказал он.

Также Кулеба подчеркнул, что румынские власти решили взять паузу, чтобы полностью разобраться в ситуации и сделать выводу. По его словам, чтобы не быть вовлеченными в непосредственный конфликт, со стороны партнеров есть попытки не эскалировать интерпретации тех или иных событий. В то же время для Украины очевидно, что произошло на территории Румынии.

"У нас есть фотодоказательства. Мы готовы ими поделиться, но окончательные выводы будут делать румынские власти, которые потом должны не только сделать выводы, но и сказать, что они с этим будут делать. Выводы сделать проще, чем потом что-то с ними сделать. Поэтому такая слишком осторожная реакция", – подытожил глава МИД.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Министерстве обороны Румынии сделали заявление по инциденту с "Шахедом". В ведомстве опровергают информацию о падении дрона на их территории и что атака беспилотников не представляла прямой военной угрозы стране.