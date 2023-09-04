"Шахеды" упали и взорвались на территории страны НАТО, у Зеленского сделали заявление: все подробности

Воздушные Силы предупреждали во время атаки о движении дронов на границе с Украиной

Ночная атака российских беспилотников на Одесщину не обошлась исключительно попаданиями по гражданской инфраструктуре. Несколько "шахедов" сбились с курса и упали на территории Румынии. Как известно, эта страна является членом НАТО с 2004 года.

О досадном инциденте проинформировал спикер МИД Украины Олег Николенко, ссылаясь на данные Госпогранслужбы. По имеющейся информации, "шахеды" изначально пытались атаковать Измаильский порт, однако по воле случая оказались на территории другой европейской страны.

"Это очередное подтверждение того, что российский ракетный террор представляет огромную угрозу не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран, в том числе государств-членов НАТО", — заявил Николенко, комментируя ситуацию.

На фоне такой дерзости российской армии украинский дипломат призвал наших зарубежных партнеров активнее снабжать Украину современным оружием. В частности, речь идет о системах противовоздушной и противоракетной обороны и боевой авиации. По словам Николенко, это поможет нашей армии не только лучше защищать родную землю, но и защитить от возможной опасности другие страны, с которыми Украина имеет общую границу.

Реакция Офиса Президента

Следует добавить, что на подобную провокацию россиян отреагировал и глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Российские ударные БПЛА представляют угрозу не только Украине, но и соседним государствам, нашим партнерам. В своих террористических атаках на украинскую портовую инфраструктуру, целью которых является создание продовольственного кризиса в мире, российские бпла и ракеты угрожают жителям других государств также", — отметил он, подчеркнув, что остановить это можно только совместными действиями.

Для этого, по мнению Ермака, необходимо сделать четыре конкретных шага:

"перекрыть кислород" российскому военно-промышленному комплексу, то есть остановить передачу любых западных компонентов для производства оружия на территории рф;

лишить российскую армию возможности запускать как БПЛА, так и ракеты по территории Украины;

увеличить количество поставок систем ПВО/ПРО Киеву;

сделать акцент на передаче дополнительного вооружения, а также дальнобойных ракет Украине, чтобы ускорить деоккупацию территорий и разгромить российских оккупантов на поле боя.

А что же Румыния?

Интересно, что по состоянию на 11 часов дня по киевскому времени официальные власти Румынии никоим образом не прокомментировали взрывы российских беспилотников на территории своей страны. Также речь не идет о какой-либо реакции со стороны НАТО, членом которой Румыния является, напоминаем, с 2004 года.

При этом Минобороны Румынии накануне заявляло, что "средства нападения, которые использует РФ [против Украины — ред.], ни в коем случае не порождали прямые военные угрозы национальной территории или территориальным водам Румынии". При этом местные чиновники осудили всеобщую агрессию российских военных и циничные удары по портовой инфраструктуре Одесской области.

Этот комментарий касался предварительной "шахедной" атаки на юг Украины, состоявшейся в ночь на 3 сентября. В частности, взрывы слышали жители приграничного города Рени.

Уже через полтора часа Минобороны Румынии все же опубликовало официальную реакцию. Однако ничего нового в сообщении наших соседей не появилось — только осуждение действий армии РФ и "отсутствие прямой военной угрозы".

Реакция Минобороны Румынии (справа — перевод Google)

"Телеграф" также писал, с чем связывают активизацию российских атак БПЛА на Одесщину в начале осени.