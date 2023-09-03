Удар "шахедами" по Одесщине связали с переговорами путина и Эрдогана: в чем суть

В россии уже официально признали свою причастность к последнему военному преступлению

Очередная террористическая атака россии по Одессе может быть своеобразным ответом рф на те предложения, которые раздаются со стороны ООН и некоторых политиков о том, что "надо идти на уступки российской федерации", сотрудничать с ней в рамках возможного нового "зернового соглашения".

Такое мнение в воскресенье, 3 сентября, в эфире телемарафона высказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

"Соответствующий информационный фон российская федерация всегда пытается создать перед важным международными встречами. Можно связать два события: сегодняшнюю атаку на Одесский регион, на портовую инфраструктуру Дунайского кластера, и то, что состоится 4 сентября в рф встреча господина Эрдогана с "бункерным дедом". Все-таки надеюсь, что это "зерновое" соглашение будет в новом формате и без участия россии, потому что мы видим, что с ними работать не то что невозможно, а это — агрессор, террорист, и надо их поставить на место", — отметил Братчук.

В свою очередь в минобороны россии уже подтвердили свой ночной удар по порту Рени в Одесской области. По информации ведомства, его нанесли беспилотники по якобы "хранилищам топлива, используемым для поставки военной техники ВСУ".

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области, правоохранители фиксируют последствия вражеской атаки и собирают доказательства совершенного россией преступления. Также в полиции области призывают граждан не игнорировать сигнал "Воздушная тревога", а сразу направляться в укрытие и находиться там до сигнала "Отбой".

По предварительным данным установлено, что в результате атаки из рф пострадали двое мужчин 34 и 42 лет. Врачи диагностировали у одного ожог плеча, а у второго – оглушение от ударной волны.

Сообщается также, что обломки ударных летательных аппаратов попали на территорию частного дома и по объектам припортовой инфраструктуры. На одном из них возник пожар, ликвидированный силами ГСЧС Украины.

Тем временем в соцсетях уже начали появляться фотографии последствий российской террористической атаки на Одесчину.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в июле российские оккупанты атаковали Одесскую область 19 ракетами разных типов. Среди них были также "Калибр" и "Искандеры". Из них девять удалось уничтожить силами украинской ПВО.

Последствия атаки рф по Одесчине 3 сентября

Также сообщалось, что в августе россияне атаковали Одессу крылатыми ракетами и беспилотниками.