"Шахеды" атаковали Одесскую область, гремели взрывы: что известно

Появились первые подробности ночного происшествия

В ночь на 3 сентября российские оккупанты атаковали Одесскую область дронами-камикадзе "Шахед". В регионе работала противовоздушная оборона.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале обратился к жителям Измаильского района, сказав об опасности атаки дронами. Он попросил граждан находиться в безопасных местах до соответствующего сигнала отбоя воздушной тревоги. Незадолго до этого мониторинговые каналы предупредили о том, что вражеские дроны в акватории Черного моря и двигаются в сторону области.

Примерно в 1:40 стала появляться информация о взрывах в Одесской области. Позже в Силах обороны Юга сообщили о работе ПВО.

"Силы ПВО работают! Будьте в укрытии или под защитой двух стен. Последствия боевой работы тоже могут приводить к повреждениям. Не подвергайте себя опасности, не афишируйте работу ПВО", — отмечалось в сообщении.

В сети тем временем стали сообщать о том, что в портовом городе Рени раздалось по меньшей мере два мощных взрыва. По предварительной информации, есть прилет, в результате которого случился сильный пожар. Однако официальной информации по этому поводу пока нет.

Около 5 часов утра был объявлен отбой воздушной тревоги.

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире телемарафона рассказал, что юг Одесской области оказался под ударом вражеских "Шахедов". По его словам, целью врага стала портовая инфраструктура нашего региона.

"Это такой яркий ответ российской федерации на все те предложения, которые звучат от ООН и еще соответствующих политиков о том, что нужно идти на уступки рф и работать с ней в рамках нового возможного зернового соглашения", — сказа он.

Позже в Воздушных силах сообщили, что в ночь на 3 сентября захватчики совершили несколько волн атак БпЛА "Shahed-136/131" с южного и юго-восточного направления (мыс Чауда, Крым и Приморско-Ахтарск,рф).

"Всего зафиксированы пуски 25 ударных БпЛА "Shahed-136/131", атаковавших южные районы Одесчины. 22 из них уничтожены силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в июле российские оккупанты атаковали Одесскую область 19 ракетами разных типов. В их числе были также "Калибр" и "Искандеры". Из них девять удалось уничтожить ПВО.