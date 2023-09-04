Целились по инфраструктуре Подунавья: чем закончилась атака "шахедов" на Одесчину (фото)

Военные называют очередной удар "шахедами" мощным и дерзким

Ночная атака ударных дронов на Одесскую область не обошлась без негативных последствий. К сожалению, на отдельных объектах инфраструктуры зафиксированы попадания. В большинстве своем под прицелом врага были склады и производственные здания, расположенные на Подунавье.

Подробностями о последствиях атаки поделились представители Сил обороны юга Украины в официальном Telegram-канале. Военные подчеркивают, что враг использовал во время налета дроны типа Shahed-136.

В целом, нашим силам противовоздушной обороны удалось успешно уничтожить 17 БПЛА. Однако несколько дронов смогли "прошмыгнуть" мимо украинских защитников, попав в объекты гражданской инфраструктуры.

Некоторые объекты пострадали больше других

В зданиях выбило окна

Сообщается, что прилеты зафиксированы в двух территориальных общинах Одесчины. Есть повреждения складов, а также производственных зданий, разрушено оборудование некоторых аграрных и промышленных предприятий. Судя по всему, россияне в очередной раз пытались ударить по объектам, занимающимся сохранением украинского зерна, которое готовят на продажу за границу.

После "прилета" вспыхнули пожары

Ликвидировать последствия пришлось максимально быстро, чтобы уменьшить количество убытков

К счастью, о пострадавших данных не поступало.

Основной удар пришелся на юг Одесчины

Напомним, что это уже вторая ночь подряд, когда россияне "кошмарят" Одесскую область беспилотниками. Некоторые аналитики связывают такую активность россиян с грядущими переговорами путина и турецкого лидера Реджепа Эрдогана.