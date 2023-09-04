"Шахеды" зафиксировали на границе с Румынией: подробности ночной атаки на Одесчину

Атака продолжалась несколько часов

Вторую ночь подряд россияне "кошмарят" Одесскую область с помощью ударных беспилотников. 4 сентября воздушную тревогу в регионе объявили около двух ночи, после чего опасность сохранялась почти до рассвета. Несколько групп "шахедов" были нацелены на крайний юг области.

Детальнее об этом рассказывает "Телеграф" со ссылкой на местные власти и мониторинговые Telegram-каналы. Как отмечал глава Одесской ОВА Олег Кипер, в основном вражеские дроны летели по одинаковой траектории с разницей в несколько десятков минут.

По его данным, основной целью россиян являлся Измаильский район. В Воздушных Силах ВСУ тоже постоянно отмечали опасность для жителей Измаила и Рени.

Рени и Измаил на карте

Следует отметить, что эти населенные пункты находятся вблизи Румынии. В определенный момент пролет "шахедов" был зафиксирован прямо на границе с этой страной, которая, напомним, является членом НАТО с 2004 года.

Следует добавить, что несколько беспилотников были зафиксированы и в Килийском районе Одесчины.

В целом о попадании дронов пока не сообщалось, а следовательно, результативность средств ПВО была на достаточно высоком уровне. Однако, конечно, местные жители слышали взрывы, сопровождающие даже успешные попадания наших "зенитчиков".

Подробности ночной атаки ожидаем услышать от местных властей или представителей Сил обороны Юга. "Телеграф" продолжает следить за ситуацией.

Напомним, что налет "шахедов" предыдущей ночью аналитики уже успели связать со встречей диктатора владимира путина и президента Турции Реджепа Эрдогана.