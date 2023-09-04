Падение "шахедов" в Румынии: появилась реакция Минобороны страны

Заявление румынских военных удивило сеть

В Румынии отреагировали на падение российских "Шахедов" на своей территории и удар по украинской портовой инфраструктуре. Там осудили безответственную атаку рф, но информацию о дронах на своей территории отрицают.

"Министерство национальной обороны решительно осуждает нападения на украинские объекты и элементы гражданской инфраструктуры, считая их неоправданными и нарушающими все международные гуманитарные права", — говорится в сообщении Министерства обороны Румынии.

При этом там категорически опровергают "информацию в публичном пространстве относительно так называемой ситуации, которая произошла в ночь с 3 на 4 сентября, когда российские беспилотники упали на национальную территорию Румынии", - говорят румынские военные и добавляют, что "атака российских беспилотников не представляла никакой прямой военной угрозы для страны".

В сети, к слову, уже отреагировали на "мягкое" заявление МО Румынии.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 4 сентября российские беспилотники массированно атаковали Одесскую область. При этом, по информации украинской стороны, несколько "шахедов" сбились с курса и упали на территории Румынии. Свои заявления, к слову, в Украине подкрепили фотографиями.