Падіння "шахедів" у Румунії: з’явилася реакція Міноборони країни

Заява румунських військових здивувала мережу

У Румунії відреагували на падіння російських "Шахедів" на своїй території та удар по українській портовій інфраструктурі. Там засудили безвідповідальну атаку рф, але інформацію про дрони на своїй території заперечують.

"Міністерство національної оборони рішуче засуджує напади на українські об’єкти та елементи цивільної інфраструктури, вважаючи їх невиправданими і такими, що порушують усі міжнародні гуманітарні права", - йдеться в повідомленні Міністерства оборони Румунії.

При цьому там категорично спростовують "інформацію в публічному просторі щодо так званої ситуації, яка сталася в ніч з 3 на 4 вересня, коли російські безпілотники впали на національну територію Румунії", - кажуть румунські військові і додають, що "атака російських безпілотників не становила жодної прямої військової загрози для країни”.

У мережі, до речі, вже відреагували на "м’яку" заяву МО Румунії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ніч проти 4 вересня російські безпілотники масовано атакували Одеську область. При цьому, за інформацією української сторони, кілька "шахедів" збилися з курсу та впали на території Румунії. Свої заяви, до речі, в Україні підкріпили фотографіями.