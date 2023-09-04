"Шахеди" впали і вибухнули на території країни НАТО, у Зеленського зробили заяву: усі подробиці

Повітряні Сили попереджали під час атаки про рух дронів на кордоні з Україною

Нічна атака російських безпілотників на Одещину не обійшлася винятково влучаннями по цивільній інфраструктурі. Кілька "шахедів" збилися з курсу і впали на території Румунії. Як відомо, ця країна є учасницею НАТО із 2004 року.

Про прикрий інцидент проінформував спікер МЗС України Олег Ніколенко, посилаючись на дані Держприкорднонної служби. За наявною інформацією, "шахеди" початково намагалися атакувати Ізмаїльський порт, однак волею випадку опинилися на території іншої європейської країни.

"Це є черговим підтвердженням того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн, зокрема держав-членів НАТО", — заявив Ніколенко, коментуючи ситуацію.

На тлі такого зухвальства російської армії український дипломат закликав наших закордонних партнерів активніше забезпечувати Україну сучасною зброєю. Зокрема, йдеться про системи протиповітряної та протиракетної оборони і бойову авіацію. За словами Ніколенка, це не лише допоможе нашій армії краще обороняти рідну землю, а й захистити від можливої небезпеки інші країни, з якими Україна має спільний кордон.

Реакція Офісу Президента

Слід додати, що на подібну провокацію росіян відреагував і очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Російські ударні бпла є загрозою не тільки для України, але і для сусідніх держав, наших партнерів. У своїх терористичних атаках на українську портову інфраструктуру, метою яких є створення продовольчої кризи у світі, російські бпла та ракети загрожують жителям інших держав також", — зазначив він, підкресливши, що зупинити це можна лише спільними діями.

Для цього, на думку Єрмака, необхідно зробити чотири конкретні кроки:

"перекрити кисень" російському військово-промисловому комплексу, тобто зупинити передачу будь-яких західних компонентів для виробництва зброї на території рф;

позбавити російську армію можливості запускати як БПЛА, так і ракети по території України;

збільшити кількість поставок систем ППО/ПРО Києву;

зробити акцент на передачі додаткового озброєння, а також далекобійних ракет Україні, аби пришвидшити деокупацію територій та розгромити російських окупантів на полі бою.

А що ж Румунія?

Цікаво, що станом на 10 годину дня за київським часом офіційна влада Румунії жодним чином не прокоментувала вибухи російських безпілотників на території своєї країни. Також не йдеться про будь-яку реакцію з боку НАТО, членом якого Румунія є, нагадуємо, із 2004 року.

При цьому Міноборони Румунії напередодні заявляло, що "засоби нападу, які використовує рф [проти України — ред.], ні в якому разі не породжували прямі військові загрози національній території або територіальним водам Румунії". При цьому тамтешні чиновники засудили загальну агресію російських військових та цинічні удари по портовій інфраструктурі Одеської області.

Цей коментар стосувався попередньої "шахедної" атаки на південь України, що відбулася у ніч на 3 вересня. Зокрема, вибухи чули жителі прикордонного міста Рені.

Вже за півтори години Міноборони Румунії все ж опублікувало офіційну реакцію. Однак нічого нового у повідомленні наших сусідів не з'явилося — лише засудження дій армії рф та "відсутність прямої військової загрози".

Реакція Міноборони Румунії (справа - переклад Google)

"Телеграф" також писав, із чим пов'язують активізацію російських атак БПЛА на Одещину на початку осені.