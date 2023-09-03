Удар "шахедами" по Одещині пов'язали з переговорами путіна та Ердогана: у чому суть

В рф вже офіційно визнали свою причетність до останнього воєнного злочину

Чергова терористична атака росії по Одесі може бути своєрідною відповіддю рф на ті пропозиції, які лунають з боку ООН і відповідних політиків про те, що "треба йти на поступки російській федерації", співпрацювати з нею в рамках можливої нової "зернової" угоди".

Таку думку у неділю, 3 вересня, в етері телемарафону висловив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

"Відповідний інформаційний фон російська федерація завжди намагається створити перед важливим міжнародними зустрічами. Можна пов'язати дві події: сьогоднішню атаку на Одеській регіон, на портову інфраструктуру Дунайського кластера, і те, що відбудеться 4 вересня в рф зустріч пана Ердогана з "бункерним дідом". Все-таки сподіваюсь, що ця "зернова" угода буде в новому форматі та без участі рф, тому що ми бачимо, що з ними працювати не те що неможливо, а це агресор, терорист, і треба їх поставити на місце", — зазначив Братчук.

Своєю чергою в міноборони росії вже підтвердили нічний удар по порту Рені на Одещині. За інформацією відомства, його нанесли безпілотники по "сховищам палива, які використовуються для постачання військової техніки ЗСУ".

Як повідомили в ГУ Нацполіції в Одеській області, правоохоронці фіксують наслідки ворожої атаки та збирають докази скоєного рф злочину. Також у поліції області закликають громадян не ігнорувати сигнал "Повітряна тривога", а відразу прямувати в укриття і перебувати там до сигналу "Відбій".

За попередніми даними встановлено, що внаслідок атаки з рф постраждали двоє чоловіків 34 та 42 років. Лікарі діагностували у одного опік плеча, а у другого – оглушення від ударної хвилі.

Повідомляється також, що уламки ударних літальних апаратів влучили на територію приватної садиби та по об'єктах припортової інфраструктури. На одному з них виникла пожежа, яку ліквідували сили ДСНС України.

Тим часом соцмережах вже почали з'являтися фото наслідків російської терористичної атаки на Одещину.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у липні російські окупанти атакували Одеську область 19 ракетами різних типів. Серед них були також "Калібр" та "Іскандери". З них дев’ять вдалося знищити ППО.

Наслідки атаки рф по Одещині 3 вересня

Також повідомлялось, що у серпні росіяни атакували Одесу крилатими ракетами та безпілотниками.