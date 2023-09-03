"Шахеди" атакували Одеську область, лунали вибухи: що відомо

З’явилися перші подробиці нічної події

У ніч проти 3 вересня російські окупанти атакували Одеську область дронами-камікадзе "Шахед". У регіоні працювала протиповітряна оборона.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі звернувся до мешканців Ізмаїльського району, сказавши про небезпеку атаки дронами. Він попросив громадян перебувати у безпечних місцях до відповідного сигналу відбою повітряної тривоги. Незадовго до цього моніторингові канали попередили про те, що ворожі дрони в акваторії Чорного моря рухаються у бік області.

Приблизно о 1:40 почала з’являтися інформація про вибухи на Одещині. Пізніше у Силах оборони Півдня повідомили про роботу ППО.

"Сили ППО працюють! Будьте в укритті або під захистом двох стін. Наслідки бойової роботи теж можуть призводити до пошкоджень. Не наражайте себе на небезпеку, не афішуйте роботу ППО", — зазначалося в повідомленні.

У мережі тим часом почали повідомляти про те, що в портовому місті Рені пролунало щонайменше два потужні вибухи. За попередньою інформацією, є приліт, внаслідок якого сталася сильна пожежа. Однак офіційної інформації з цього приводу наразі немає.

Близько 5 години ранку було оголошено відбій повітряної тривоги.

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі телемарафону розповів, що південь Одеської області опинився під ударом ворожих "Шахедів". З його слів, метою ворога стала портова інфраструктура нашого регіону.

"Це така яскрава відповідь російської федерації на всі ті пропозиції, які звучать від ООН і ще відповідних політиків про те, що потрібно йти на поступки рф та працювати з нею в рамках нової можливої зернової угоди", — сказав він.

Пізніше у Повітряних силах повідомили, що в ніч на 3 вересня загарбники здійснили кілька хвиль атак уданими БпЛА "Shahed-136/131" з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ, рф).

"Усього зафіксовано пуски 25 ударних БпЛА "Shahed-136/131", які атакували південні райони Одещини. 22 із них знищено силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у липні російські окупанти атакували Одеську область 19 ракетами різних типів. Серед них були також "Калібр" та "Іскандери". З них дев’ять вдалося знищити ППО.