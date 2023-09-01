Директор Інституту світової політики Євген Магда розповів "Телеграфу", як Анкара активізувала роботу щодо відновлення зернової угоди

Офіційно підтверджено, що 4 вересня президент Туреччини Реджеп Ердоган планує відвідати російську федерацію, де в Сочі зустрінеться з російським диктатором володимиром путіним.

Розмова точно піде про зернову угоду, з якої росія вийшла 17 липня і повернутися куди готова лише після виконання низки її вимог. До яких, схоже, намагаються дослухатися в ООН.

Зустріч глав МЗС Туреччини (Хакан Фідан) і росії (сергій лавров), що відбулася в четвер, 31 березня, була цілком прогнозованою. Минулого тижня Хакан Фідан відвідав Україну. Тепер — у росії. Туреччина веде активні дії щодо відновлення роботи зернової угоди.

Щоправда, цього року, на відміну від попереднього, Туреччина грає дещо ширше. І окрім формального відновлення офіційної зернової угоди (Україна + ООН + Туреччина, а також росія + ООН + Туреччина), вона веде переговори з Катаром та росією про перетворення Туреччини на зерновий хаб. Який допоможе продавати російське зерно до країн Близького Сходу та Африки.

Але тут є важливий момент. За океаном пролунала цифра, що росіяни вкрали в Україні 6 млн тонн зерна (20% того, що наша країна експортувала в рамках зернової угоди). І зусилля Туреччини в даному випадку (зі ставкою на російське — воно крадене — зерно) мають суттєві іміджеві для неї ризики.

Щодо України, то вона має інтенсифікувати зусилля щодо функціонування власного — нового — зернового коридору. І щодо пошуку способів експорту зерна іншими шляхами. Розуміючи, що річковими та сухопутними шляхами ми не зможемо вивозити обсяги, які можна порівняти з тими, що вивозили морем.