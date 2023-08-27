На борту не продукти харчування: друге вантажне судно змогло залишити український порт

Незвичайне судно змогло залишити український порт

Україна відправила перше з початку російського вторгнення судно, завантажене не продуктами харчування, а сталлю.

Як повідомив у своєму Twitter президент України Володимир Зеленський, це до того ж друге судно, яке залишило українські порти після виходу росії з "зернової угоди".

"Воно (судно, — ред.) було заблоковано з лютого 2022 року, завантажено сталлю для Африканських споживачів", — зазначив Зеленський.

Глава держави уточнив, що судно пройшло через тимчасовий Чорноморський коридор та досягло румунських територіальних вод. Також він зазначив, що Україна захищає свободу судноплавства реальними справами, а світ виграє від стабільності.

Водночас оглядач Ігаль Левін зазначив, що йдеться про балкер Primus під прапором Ліберії, який після проходження болгарської Варни змінив свій курс на Дакар (Сенегал).

"Успіх його плавання означатиме для України можливість торгувати власною сталлю морським шляхом, якщо росіяни спробують перехопити його — це означатиме серйозний дипломатичний скандал, у тому числі і з країнами Африки, де Кремль намагається зберегти залишки впливу", — прокоментував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що 17 липня росія заявила про вихід із "зернової угоди". Країна-агресор також додала, що повернеться до "договору", як тільки її "договірність буде виконано".