На борту не продукты питания: второе грузовое судно смогло покинуть украинский порт

Необычное судно смогло покинуть украинский порт

Украина отправила первое с начала российского вторжения судно, которое было загружено не продуктами питания, а сталью.

Как сообщил в своем Twitter президент Украины Владимир Зеленский, это к тому же второе судно, которое покинуло украинские порты после выхода россии из "зерновой сделки".

"Оно (судно, — ред.) было заблокировано с февраля 2022 года, загружено сталью для Африканских потребителей", — отметил Зеленский.

Глава государства уточнил, что судно прошло через временный Черноморский коридор и достигло румынских территориальных вод. Также он отметил, что наша страна защищает свободу судоходства реальными делами, а мир выиграет от стабильности.

Вместе с тем обозреватель Игаль Левин отметил, что речь идет о балкере Primus под флагом Либерии, которое после прохождения болгарской Варны сменил свой курс на Дакар (Сенегал).

"Успех его плавания будет означать для Украины возможность торговать собственной сталью морским путем, в случае если русские попытаются перехватить его — это будет значить серьезный дипломатический скандал, в том числе и со странами Африки, где Кремль пытается сохранить остатки влияния", — прокомментировал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что 17 июля россия заявила о выходе из "зернового соглашения". Страна-агрессор также добавила, что вернется к "договору", как только ее "договоренность будет выполнена".