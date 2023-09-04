Цілили по інфраструктурі Подунав'я: чим закінчилася атака "шахедів" на Одещину (фото)

Військові називають черговий удар "шахедами" потужним і зухвалим

Нічна атака ударних дронів на Одеську область не обійшлася без негативних наслідків. На жаль, на окремих об'єктах інфраструктури зафіксовані влучання. Здебільшого під прицілом ворога були склади та виробничі будівлі, розташовані на Подунав'ї.

Подробицями щодо наслідків атаки поділилися представники Сил оборони півдня України у офіційному Telegram-каналі. Військові підкреслюють, що ворог використовував під час нальоту дрони типу Shahed-136.

Загалом нашим силам протиповітряної оборони вдалося успішно знищити 17 БПЛА. Однак декілька дронів змогли "прошмигнути" повз українських захисників, поціливши у кілька об'єктів цивільної інфраструктури.

Деякі об'єкти постраждали більше за інші

У будівлях повибивало вікна

Повідомляється, що "прильоти" зафіксовані у двох територіальних громадах Одещини. Є пошкодження складів, а також виробничих будівель, зруйноване устаткування деяких аграрних і промислових підприємств. Судячи з усього, росіяни вкотре намагалися вдарити по об'єктах, котрі займаються збереженням українського зерна, котре готують на продажу за кордон.

Після "прильоту" спалахнули пожежі

Ліквідовувати наслідки довелося максимально швидко, аби зменшити кількість збитків

На щастя, про постраждалих даних не надходило.

Нагадаємо, що це — вже друга ніч поспіль, коли росіяни "кошмарять" Одеську область безпілотниками. Дехто із аналітиків пов'язує таку активність росіян із прийдешніми переговорами путіна та турецького лідера Реджепа Ердогана.