"Шахеди" зафіксували на кордоні з Румунією: подробиці нічної атаки на Одещину

Атака продовжувалася кілька годин

Другу ніч поспіль росіяни "кошмарять" Одеську область за допомогою ударних безпілотників. 4 вересня повітряну тривогу в регіоні оголосили близько другої ночі, після чого небезпека зберігалася майже до світанку. Кілька груп "шахедів" були націлені на крайній південь області.

Детальніше про це розповідає "Телеграф" із посиланням на місцеву владу та моніторингові Telegram-канали. Як зазначав голова Одеської ОВА Олег Кіпер, здебільшого ворожі дрони летіли за однаковою траєкторією із різницею в кілька десятків хвилин.

За його даними, основною ціллю росіян був Ізмаїльський район. У Повітряних Силах ЗСУ теж постійно наголошували на небезпеці для жителів Ізмаїлу та Рені.

Рені та Ізмаїл на карті

Слід зазначити, що ці населені пункти знаходяться поблизу Румунії. В певний момент проліт "шахедів" був зафіксований безпосередньо на кордоні із цією країною, яка, нагадаємо, є членом НАТО з 2004 року.

Також слід додати, що кілька безпілотників були зафіксовані і у Кілійському районі Одещини.

Загалом про влучання дронів поки не повідомлялося, а, отже, результативність засобів ППО була на досить високому рівні. Однак, звісно ж, місцеві жителів чули вибухи, котрі супроводжують навіть успішні влучання наших "зенітників".

Подробиці нічної атаки очікуємо почути від місцевої влади або представників Сил оборони Півдня. "Телеграф" продовжує слідкувати за ситуацією.

Нагадаємо, що наліт "шахедів" попередньої ночі аналітики уже встигли зв'язати із зустріччю диктатора володимира путіна та президента Туреччини Реджепа Ердогана.