Кулеба про падіння "Шахедів" в Румунії: "Заперечувати безглуздо, в Україні є докази"

Румунська влада вирішила взяти паузу, щоб повністю розібратися в ситуації

Україна має фотодокази падіння дронів "Шахед" на території Румунії під час скоєння російськими окупантами масованої атаки по нашій країні в ніч із 3 на 4 вересня, і готова ними поділитися.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спілкування із журналістами у понеділок, 4 вересня. Про це пише "Укрінформ".

"Я думаю, що саме в цьому випадку вони (румунська влада – Ред.) зараз вивчають всі аспекти події. Безглуздо заперечувати, що туди щось впало. І ми авторитетно стверджуємо, з доказами, що це прилетіли дрони Shahed. Ми маємо фотодокази" того, що там щось упало", – сказав він.

Також Кулеба підкреслив, що румунська влада вирішила взяти паузу, щоб повністю розібратися в ситуації й зробити висновок. За його словами, щоб не бути залученими до безпосереднього конфлікту, з боку партнерів є спроби не ескалувати інтерпретації тих чи інших подій. Водночас для України очевидно, що сталося на території Румунії.

"У нас є фотодокази. Ми готові ними поділитися, але остаточні висновки робитиме румунська влада, яка потім повинна не тільки зробити висновки, але й сказати, що вони з цим робитимуть. Висновки зробити простіше, ніж потім щось з ними зробити".. Тому така надто обережна реакція", – підсумував глава МЗС.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Міністерстві оборони Румунії зробили заяву щодо інциденту з "Шахедом". У відомстві спростовують інформацію про падіння дрона на їхній території й що атака безпілотників не була прямою військовою загрозою країні.