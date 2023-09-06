Румынии пришлось признать: российский "Шахед" упал на территории страны

Власти страны НАТО говорят, что упавший на их территории российский дрон угрозы не представляет

В Минобороны Румынии подтвердили, что во время атаки на Одесскую область обломки одного из российских дронов упали на их территории. Будет ли Румыния как-то реагировать на российскую агрессию, неизвестно.

Об этом сообщает местный телеканал Antena 3 CNN со ссылкой на слова министра обороны Румынии Анхеля Тилвара. Известно, что дрон пересек границу и упал на территории страны НАТО когда оккупанты пытались атаковать порт Рени на реке Дунай, которая проходит вдоль границы между Украиной и Румынией.

Так, глава румынского оборонного ведомства в среду, 6 сентября, посетил приграничный регион Плаур в уезде Тулча и осмотрел территорию. И если еще несколько дней назад Румыния отрицала информацию об упавшем БПЛА Shahed, то сейчас этот факт пришлось подтвердить. Пострадавших и разрушений нет.

"Во вторник вечером, около 18:00, румынские военно-морские силы обнаружили металлические останки в районе Плауру, которые могут быть обломками беспилотника. После чего начались расследования на месте", — заявил Анхель Тилвар.

Он добавил, что страна не поднимала эту проблему, так как не были найдены элементы, которые могут представлять угрозу. Отметим, что город Тулча находится примерно в 20 км от украинского города Измаил и в 66 км от Рени.

Также "Телеграф" рассказывал, что в ночь на 6 сентября оккупанты снова атаковали Одесскую область, из-за чего погиб рабочий агропредприятия. Больше всего досталось Измаильскому району.