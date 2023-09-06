"Серйозне порушення": президент Румунії висловився про падіння Shahed на території НАТО

У Румунії чекаю офіційного підтвердження, що дрон належав росії

Президент Румунії Клаус Йоханніс відреагував на падіння уламків російського дрону на території країни. За його словами, цей факт стане "серйозним порушенням", якщо підтвердиться.

Про це повідомляє Sky News. Крім того, глава держави-члена НАТО назвав атаки росії на українську інфраструктуру воєнним злочином.

"Якщо підтвердиться, що компоненти належать російському безпілотнику, така ситуація буде неприпустимою та серйозним порушенням суверенітету та територіальної цілісності Румунії", - наводить слова Клауса Йоханніса видання.

Нагадаємо, що в Міноборони Румунії після атаки дронів на Одеську область 4 вересня спростували інформацію про те, що один із БПЛА Shahed впав на їх територію. Проте вже сьогодні, 6 вересня, міністр оборони країни Анхель Тілвар визнав, що дрон дійсно перетнув кордон і впав неподалік річки Дунай.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Україна має докази падіння дронів на території Румунії. Дмитро Кулеба заявив, що уряду країни марно заперечувати цей факт.